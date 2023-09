Tania Llasera sobre los rumores de infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi: "Es muy físico o se puede confundir"

MADRID, 15 Sep. (CHANCE) -

Multitud de rostros conocidos se están dando cita esta semana en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 para disfrutar de la moda. Hoy, nos hemos encontrado con Tania Llasera en el desfile de Mans y nos ha confesado qué es para ella esta firma y sobre todo, por su paso por 'MasterChef Celebirty'.

"Desfila Palito Dominguín, que ha estado en 'MasterChef' conmigo" nos explicaba la presentadora cuando le preguntábamos por su presencia en el desfile y, además, nos aseguraba que la firma "me gusta muchísimo, sobre todo la moda de hombre. Yo tengo hechuras masculinas y siempre he tirado, tengo dos hermanos, de la ropa de armario masculino".

De esta manera, Tania desvelaba lo importante que es diseñador 'ropa sin género': "Me hace mucha ilusión que gente como ojalá Palomo Spain y cada vez más gente, incluso Pablo de Rozas, de moda sin género, no solo sostenible, sino sin género, que todos podemos vestir de lo que nos dé la gana, lo que nos guste, que al final yo creo que es la auténtica libertad".

Inevitable preguntarle por los rumores de una infidelidad por parte de su compañero de programa, Álvaro Muñoz Escassi en el FesTVal de Vitoria, a lo que nos respondía: "Escassi es muy físico, va a confusiones". Eso sí, la presentadora de televisión nos confesaba que espera "que sea todo mentira, sinceramente. Pero bueno, Escassi es muy físico o se puede confundir. Daba confusiones".

Sobre su experiencia en el concurso culinario, Tania nos explicaba que fue muy positiva pero cansada: "Mi experiencia de MasterChef toda positiva , lo digo en serio. Es agotador, es una mili culinaria. Te tienen ahí agotada física y emocionalmente pero lo que une todas las faenas que te hacen y lo divertido que si te abandonas al juego y realmente lo disfrutas y te olvidas de las cámaras, es fantástico y la gente te conoce de verdad que eso también da mucho".

Por otra parte, Tania no dudaba en deshacerse en halagos al hablar de Palito Dominguín, a la que ya considera una amiga: "Palito es maravillosa, está nerviosa, lleva bastante pasarelas mañana hace también otra y es verdad que tiene un físico fantástico para ser modelo. Y además es que no sabe que es guapa. Es esa gente que te hace más bella todavía porque no tiene ni idea de que es auténticamente una belleza, que sí lo es por dentro y por fuera".

Cargando el vídeo....