Telma Ortiz, radiante, orgullosa y enamorada, apoya a Robert Gavin en la presentación de su libro

La hermana de la Reina Letizia eclipsó a su pareja en la presentación del nuevo proyecto del abogado irlandés, el libro 'El cuarto poder'

MADRID, 6 Jun. (CHANCE) -

Alejados del foco mediático y con una vida marcada por la discreción desde que comenzaron su relación en 2018, Telma Ortiz y su pareja, Robert Gavin Bonnar, han reaparecido juntos públicamente en la presentación en Madrid del nuevo libro del abogado irlandés, 'El cuarto poder'.

A pesar de que sus apariciones ante las cámaras son contadas, la hermana de la Reina Letizia no ha querido dejar solo al padre de su hija Erin -que está a punto de cumplir 3 años- en un día tan especial para él y, orgullosa y enamorada, ocupó la primera fila durante la rueda de prensa en la que el exmarido de Sharon Corr desgranó algunos puntos importantes de su obra.

Radiante, Telma no dejó de sonreír en ningún momento, y además de intercambiar gestos y miradas cómplices con Robert desde la distancia, se mostró cercana, cariñosa y encantadora con todos los amigos que se acercaron hasta el Ámbito Cultural del Corte Inglés de Callao para asistir a la presentación; entre ellos, su tía abuela Marisol Álvarez del Valle -idéntica a la recordada Menchu Álvarez del Valle-, con la que conversó entre confidencias tras saludarla con un gran abrazo.

La hermana de la Reina -que casualmente se encuentra en Guatemala de Viaje de Cooperación, por lo que no pudo arropar a su cuñado en este momento tan importante- no solo eclipsó a Robert Gavin con su simpatía, sino también con su look. Y es que demostrando una vez más que la elegancia es cosa de familia, Telma deslumbró con un vestido cruzado en color rosa fucsia de Mango, bolso tipo shopper de piel en color beige y salones de vinilo transparentes al tono, además de su larga melena lisa.

Un evento en el que sin embargo la cuñada de Felipe VI evitó hablar con la prensa sobre el libro de su pareja, aunque es innegable que no puede estar más orgullosa del irlandés, con el que mantiene una sólida relación desde hace 6 años.

Haciendo gala de su naturalidad, Robert Gavin bromeó con que los minutos de retraso en la presentación de 'El cuarto poder' eran 'culpa' de Telma al revelar que su mujer le había ayudado a "peinarse las cejas" antes de salir al escenario.