Terelu Campos, sin Alejandra Rubio y Carmen Borrego en sus primeras horas fuera de 'Supervivientes'

MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

Expectación máxima en la gala de 'Supervivientes' por la reaparición de Terelu Campos en el plató del programa tras haber abandonado el reality el pasado domingo después de 18 días en Honduras. Tras un primer y emotivo reencuentro a solas con su hija Alejandra Rubio -muy orgullosa de que su madre haya mostrado su lado más cercano y natural-, la colaboradora abrazaba muy emocionada a su hermana Carmen Borrego y a los seres queridos que han querido recibirla y arroparla en su vuelta a la 'realidad', y a continuación se sinceraba con Jorge Javier Vázquez sobre qué ha supuesto su paso por los Cayos Cochinos para ella.

Un regreso por todo lo alto en el que además la colaboradora ha descubierto en directo el nuevo rostro de la exmujer de su sobrino José María Almoguera, Paola Olmedo, tras su complicada operación de estética para reconstruir sus maxilares. "No he visto a esa mujer en mi vida, no sé quién es esa señora, no la conozco" aseguraba rotunda al ver una imagen de la esteticien, quedándose literalmente sin palabras al enterarse de que se trataba de la exnuera de su hermana.

Como no podía ser de otro modo, las cámaras de Europa Press estaban esperando a Terelu a las puertas de Mediaset para ver con quién abandonaba las instalaciones para disfrutar de su primera noche en casa tras casi tres semanas en Honduras.

Y para nuestra sorpresa, primero veíamos salir a Carmen Borrego cogida del brazo de su marido, José Carlos Bernal, muy seria y sin hacer declaraciones a la prensa, minutos antes que su sobrina, Alejandra Rubio, pusiese rumbo a su domicilio sola en un taxi para reencontrarse con su novio Carlo Costanzia y su pequeño Carlo, saludando con una sonrisa y dibujando un corazón con la mano confirmando lo feliz que está por tener de nuevo a su madre cerca.

Después de que su hermana y su hija abandonasen Mediaset -dejando entrever que no iban a pasar la primera noche juntas poniéndose al día sobre cómo ha sido la experiencia de Terelu en 'Supervivientes'- veíamos a la presentadora acompañada por unos amigos, a los que besó y abrazó con una gran sonrisa antes de pararse ante las cámaras para confesar, con una gran sonrisa, qué es lo primero que hará tras descansar un poco: "¡Mi hija vamos... y tengo ganas de ver a mi nieto". "Estoy muy cansada, pero feliz de estar aquí y feliz de haber ido" ha reconocido emocionada. ¡Dale al play y no te lo pierdas!