Terelu Campos pone rumbo a Honduras y se pronuncia sobre el nuevo enfrentamiento familiar

MADRID, 15 May. (CHANCE) -

Consciente del nuevo revuelo familiar que están viviendo Las Campos, Terelu Campos pone tierra de por medio y cumple con sus compromisos profesionales al margen de todo. En esta ocasión veíamos a la hija de María Teresa Campos recorriendo las instalaciones del aeropuerto de Madrid minutos antes de poner rumbo a Honduras done vivirá una nueva aventura en 'Supervivientes'. Con un papel fundamental en esta segunda visita al concurso en la que podría cambiar la dirección del reality y el futuro de todos sus compañeros, Terelu viaje de nuevo con ganas de exprimir la experiencia al máximo e incluso atreverse con un nuevo salto desde el helicóptero.

"Creo que Alejandra ha hablado hoy" sentenciaba Terelu sobre el nuevo enfrentamiento entre su hija y su hermana. "Mi hermana es la persona más importante de mi vida junto con mi hija y mi nieto" añadía dejando claro que este nuevo rifirrafe no va a afectar a su relación. Sobre el motivo que llevó a Alejandra Rubio a enviar los audios en los que no deja en buen lugar a su tía, Terelu sentenciaba: "Yo no tengo que autorizar a mi hermana a utilizar su casa". Sobre el otro frente que tiene abierto en cuanto a su afecta como actriz se refiere, Terelu aclaraba: "Sacar una frase de contexto es una barbaridad. Os han contestado los actores, no yo".

En medio de todas las críticas que ha recibido en las que incluso se le ha tachado de intrusismo, Terelu recordaba una vez más: "Yo no soy actriz, yo trabajo en la televisión y esto lo hago como algo excepcional en mi vida, ya está".