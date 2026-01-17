Vaitiare Bandera aprovecha su paso por Madrid para comer con Pedro Ruiz

MADRID, 17 Ene. (CHANCE) -

Vaitiare Bandera está aprovechando al máximo sus días en España y después de aparecer esta semana en '¡De viernes!' para hablar de la relación sentimental que tuvo con Julio Iglesias se ha dejado ver por la capital disfrutando de una comida con un amigo muy conocido: Pedro Ruiz.

La modelo y el presentador de televisión tuvieron un breve romance después de que esta terminase su historia de amor con el artista y desde entonces parece que han sabido mantener el contacto y una bonita relación.

Aprovechando su paso por España, el comunicador no ha dudado en quedar con Vaitiare para disfrutar de una comida "de amigos", tal y como ha afirmado a las cámaras cuando se dejaba ver saliendo del restaurante.

Limitándose a asegurar hasta en dos ocasiones que se trataba de "una comida de amigos, nada más", Pedro tampoco ha querido desvelar si se ha puesto en contacto con Julio Iglesias tras las denuncias de dos exempleadas del hogar por agresiones sexuales: "No tengo más texto".

Por su parte, la modelo salía minutos más tarde del restaurante y, evitando responder a las preguntas sobre el artista internacional, ha salido corriendo a por un taxi asegurando que "tengo frío" para no atender a los reporteros.