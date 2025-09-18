Valeria Mazza, rotunda sobre Anabel Pantoja: "Conquista más con su personalidad que con su baile"

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

Feliz en esta nueva etapa en España como copresentadora de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' junto a Jesús Vázquez, Valeria Mazza está disfrutando de la Semana de la Moda de Madrid, y este miércoles ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido al desfile de la diseñadora Silvia Tcherassi.

Entre los concursantes del talent de Mediaset, nombres como Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Pepe Navarro, Blanca Romero, Nerea Rodríguez, Manu Tenorio, o Matías Roure. Y al preguntarle quién es el que más le ha sorprendido, la modelo argentina ha tirado de 'diplomacia' para asegurar que "en realidad me ha sorprendido mucho conocer a todos los participantes porque creo que es un gran casting".

"Me encantó verlo a Pepe Navarro bailando, que lamentablemente está nominado, pero veremos a ver qué pasa. Me encantó, bueno, Nona lo hizo súper bien. Nona Sobo, que es una actriz estupenda y también estaba ella con mucho nervio, pero lo hizo estupendamente bien" ha expresado, añadiendo que la sobrina de Isabel Pantoja lo hizo "genial".

"Estaba muy preocupada porque como veía que la puntuación era tan baja para los demás, decía que me va a tocar a mí, pero supo... Ahí es una muestra de que la personalidad lo es todo, porque supo conquistar al jurado con su personalidad más que con su baile" ha revelado, dejando entrever que los miembros del jurado la salvaron de la posible expulsión por su carisma más que por sus dotes para bailar.

Como ha destacado, Anabel "viene de una lesión en el codo y la verdad que es impresionante. Hay mucho de resiliencia, de superación". "Con Bárbara me parece una mujer maravillosa que a la edad que tiene haya aceptado el reto, el desafío de ponerse a bailar, así que nada, la verdad que hay mucho material para divertirse y compartir" ha aplaudido.