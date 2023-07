Victoria Federica y Roca Rey vuelven a encontrarse en Madrid para un almuerzo muy especial

MADRID, 18 Jul. (CHANCE) -

En medio de constantes rumores de una posible relación entre ambos, el diestro Roca Rey y Victoria Federica han vuelto a verse las caras en Madrid en un almuerzo muy especial en el que estuvieron acompañados por muchos amigos entre los que estaban Tomás Páramo y María de Jaime.

En exclusiva por Europa Press, hemos podido ver a la hija de la infanta Elena en un ambiente de lo más relajado donde la joven se siente muy cómoda y es que, aunque ha cambiado su actitud con la prensa en las últimas semanas, la nieta del rey Juan Carlos sigue prefiriendo estar rodeada de sus amigos más íntimos. En un día muy especial para la joven tras haber pasado el cumpleaños de su hermano Froilán en la distancia, hemos visto a Victoria muy bien acompañada.

Tras varias horas en el interior del exclusivo Hotel Ritz donde tuvo lugar el encuentro, las asistentes fueron abandonando el lugar de manera escalonada. La primera en salir fue Victoria que abandonó el lugar por la parte trasera para intentar evitar así a los medios. Con el rostro muy serio, la joven salía del hotel sin mediar palabra sobre el ofrecimiento de su abuela, la reina Sofía, de que todos los nietos viajen a Mallorca este verano. Rápidamente Victoria se subía al coche que le estaba esperando y se marchaba.

Por su parte, Roca Rey y Tomás Páramo salían del almuerzo por la puerta principal del Hotel junto al resto de amigos. Muy cercanos, ambos se despedían con un abrazo en el que también participaba María de Jaime. Cuando le preguntaban por su amiga y los rumores constantes de una relación con el diestro, Tomás nos aclaaraba: "Nada, amigos para siempre".

Muy atento con los medios, Roca Rey abanzada que sus planes para este verano son puramente profesionales: "Torear si Dios quiere y seguir con la temporada que está siendo muy bonita, la verdad". En cuanto a si había podido hablar con Victoria sobre el cumpleaños de su hermano Froilán, el diestro nos reconocía: "No, no. La verdad es que no hemos hablado mucho de esos temas. No sabía que era el cumpleaños de él, disculpa". Finalmente, el diestro nos hablaba de cómo está viendo a su amiga en las últimas semanas con la prensa: "Yo la veo muy bien, muy bien".

