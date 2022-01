Yolanda Ramos defiende a Jorge Javier Vázquez tras los ataques de Antonio David Flores

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Yolanda Ramos ha asistido a los Premios Feroz 2022 y lo cierto es que lo ha hecho con la sonrisa que siempre nos encanta ver. Feliz por la celebración de este evento cinematográfico, la actriz nos ha desvelado que su vestimenta se debe a una ironía por el nombre de los premios: "Es lobo feroz, caperucita y el lobo feroz, es un cuento no me he inventado nada eh. Me hacia gracia y pensé... de qué voy y dije 'tengo que ir de algo voluminoso para que se me vea'".

Hemos hablado con Yolanda y le hemos preguntado por la recuperación de Antonio Resines, de lo que se ha alegrado muchísimo: "Antonio Resines es de lo famosos más humildes de este país, de verdad, más humildes, hubiese sido muy mala noticia que no hubiese podido salir. Es un hombre amable, culto, que quiere decir normal, estoy contenta por él. Es un hombre maravilloso que te hace sentir artista".

Además, la actriz ha querido reivindicar lo importante que es la salud mental y ha querido visibilizar la enfermedad de la depresión: "Tantos adolescentes con lo que están viviendo y además tanta gente, la depresión ha matado a padre y madre, ha destruido familias. Yo lo padecí, yo lo digo, hay otros que no lo dice. Al principio cuando lo dije y lo vi en titulares me daba cosa, pero te mata, la depresión te mata. Es tan difícil vivir cuando la padeces".

Yolanda nos confiesa que desveló que había padecido depresión para que no se tratase a Verónica Forqué como un caso aislado: "No me liberé al decirlo, pero no quería que quedara sola Verónica Forqué, siempre hay un estigma de la persona que se ha quitado la vida y no quería que se quedara sola. Me parece un acto generoso decir que he pasado por ahí, para ser artista hay que ser un pelín depresivo".

En cuanto al concierto que ha preparado Rocío Carrasco el 8 de marzo, Yolanda nos confiesa que si su amiga le pide que presente el evento, lo hace: "Hombre y tanto, y más por Rocío y para lo que está hecha la gala y ¡qué vivan nuestras tetas' dónde estarían los machistas si no hubiesen bebido tanta leche. Qué bonito lo que ha hecho Rocío".

Como no podía ser de otra manera, Yolanda ha querido defender a Jorge Javier Vázquez tras las críticas de Antonio David Flores: "Jorge Javier al que adoro, me parece un piropo, yo he sido vedette, es demasiado inteligente para salir del penas" y ha terminado alagando el trabajo de los medios de comunicación: "Os debo mucho a la prensa, que nadie os calle la boca".

