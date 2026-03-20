JC Pajares celebra una década en la moda con “ANNUAL26”: artesanía, identidad y evolución sobre la pasarela

Desfile de JC Pajares en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid presentando la Colección Otoño-Invierno 2026 - OSCAR MANUEL SANCHEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

JC Pajares está de celebración y no solo por la presentación de su nueva Colección Otoño-Invierno 2026 que tuvo lugar el pasado jueves 19 de marzo en el Palacio Fernán Nuñez, sino también por el cumplimiento de los diez años de su firma, la cual ha tenido un crecimiento indescriptible a lo largo del tiempo.

Bajo la dirección creativa de Juan Carlos Pajares, la firma nacida 2016 comenzó de manera autodidacta y se ha consolidado con varios premios del sector moda. En la última jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, este no solo presentó una colección, sino una declaración de madurez. Diez años después de su lanzamiento, el diseñador subió a la pasarela 'ANNUAL26', una propuesta que mira hacia delante, con un lenguaje más depurado y seguro.

El azul -sello indiscutible de la casa- dominó el desfile en todas sus versiones, acompañado de una paleta más contenida de negros, grises, beige y marrones, con pequeños acentos de color que rompían la sobriedad. Sobre esta base, la colección se construyó a través de contrastes: siluetas estructuradas frente a volúmenes más fluidos y piezas ajustadas que convivían con otras de proporciones más amplias.

Corsés, chaquetas entalladas y hombros marcados definían la parte más arquitectónica de la propuesta, mientras que faldas con volumen, frunces y tejidos ligeros aportaban movimiento. Las proporciones se movían entre lo mini y lo largo, generando un equilibrio constante -y perfecto- entre lo clásico y lo contemporáneo.

Uno de los hilos conductores sin duda fue la flor, reinterpretada en detalles y aplicaciones que recorrían la colección como símbolo de renovación. A esto se sumó un fuerte componente artesanal, visible especialmente en los tejidos, donde técnicas tradicionales dialogaban con materiales más actuales.

En paralelo, el 'front row' se convirtió en una extensión del universo de la firma. Actrices -como la icónica Blanca Suárez-, creadoras de contenido -entre las que se encontraban Dulceida y Madame de Rosa- y rostros conocidos apostaron por looks que definían a la perfección esa dualidad tan característica de la firma: desde estilismos más sobrios y depurados hasta propuestas con mayor carga expresiva.

Especialmente llamativo y costoso fue sin duda el trabajo con cerámica, presente en accesorios y piezas integradas en los distintos estilismo, que aportaban un carácter casi escultórico a la colección y de diferenciación notable.

En conjunto, 'ANNUAL26' no funciona como un ejercicio nostálgico, sino como una reafirmación. JC Pajares celebra una década haciendo lo que mejor sabe: construyendo una identidad propia y evolucionarla sin perder coherencia.