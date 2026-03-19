Camargo y Santa Cruz de Bezana solicitan al Ministerio extender la humanización de la N-611 a ambos municipios

Movellán y Pérez en la N-611. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Camargo y Santa Cruz de Bezana han remitido una solicitud conjunta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, para que se actúe de manera integral en la carretera N-611 a su paso por ambos municipios, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la funcionalidad de esta vía.

En el escrito, ambas administraciones locales instan al Ministerio a dar continuidad al proceso de humanización ya iniciado en el tramo urbano de esta misma carretera en Santander, extendiendo este modelo de intervención a los tramos que discurren por Camargo y Bezana, ha indicado el Ayuntamiento de Camargo en nota de prensa.

La petición incluye la adopción de medidas orientadas a transformar la N-611 en una vía más segura y adaptada a su carácter urbano y periurbano, entre ellas la ampliación de aceras, la creación y mejora de pasos de peatones, la incorporación de arbolado, la implantación de carriles bici en aquellos tramos donde sea viable, así como la renovación del firme, que presenta deficiencias en distintos puntos del recorrido.

Ambos ayuntamientos han subrayado a que la N-611 soporta un volumen "significativo" de tráfico en una zona con alta concentración de actividad económica, industrial y comercial, lo que "incrementa la necesidad de intervenir para garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para vehículos como para peatones".

Además, han puesto de manifiesto la "importancia estratégica" de esta vía para el acceso a áreas productivas relevantes como el entorno del polígono de Otero, donde el Ayuntamiento de Camargo tiene previsto desarrollar actuaciones de mejora vinculadas al ámbito industrial. En este contexto, se considera "prioritario" adecuar los accesos y reforzar la funcionalidad de la carretera como eje vertebrador del territorio.

Con esta iniciativa conjunta ambos municipios buscan impulsar una actuación coordinada que permita adaptar la N-611 a las necesidades actuales del entorno, mejorando la seguridad, la conectividad y la integración urbana de esta infraestructura.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado, tras visitar la zona junto a la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, que la actuación en la N-611 es una "prioridad" para el municipio, ya que se trata de un "eje clave" para la movilidad diaria de los camargueses y para la actividad económica del entorno.

"No tiene sentido que el proceso de humanización se detenga en el límite con Santander cuando las condiciones de la vía en Camargo presentan las mismas necesidades", ha señalado Movellán, quien ha manifestado que lo planteado al Ministerio es una "intervención coherente".

En la misma línea, la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana ha trasladado que ambos municipios están conectados por esta carretera nacional, que constituye no solo la principal vía de acceso a Bezana, también a los polígonos Otero, La Esprilla y de La Santa Cruz, por lo que resulta "fundamental" para garantizar la seguridad y la movilidad.

Asimismo, ha apuntado que, una vez finalicen las obras de supresión de los pasos a nivel que está ejecutando ADIF, así como mientras duren los trabajos de ampliación de la autovía A-67, está previsto un incremento del flujo de circulación, por lo que ve "necesario anticiparse a esa situación".