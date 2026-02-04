Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau demuestran en 'El Hormiguero' cómo vestir bien

Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre en 'El Hormiguero' promocionando 'La Fiera'. - EL HORMIGUERO/ANTENA TRES

MADRID, 4 Feb. (CHANCE) -

'El Hormiguero' recibió este martes 3 de febrero a tres hombres que vienen pisando fuerte no solo en el mundo audiovisual, también como iconos de estilo. Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre estuvieron promocionando 'La Fiera' -película española dirigida por el ganador del Goya Salvador Calvo que se estrena el próximo 6 de febrero- durante todo el día de ayer: por la mañana estuvieron presentándola ante los medios y, por la noche, con Pablo Motos.

Demostrando que son tres personalidades únicas y que están a la última en moda, aprovecharon su día intenso para derrochar estilo con algunas prendas que vienen pisando fuerte y que sin duda son una apuesta segura este 2026. Desde los jeans de tiro recto con bajo vuelto de Bernardeau hasta el jersey relaxed fit en rib efecto rotos de Cuevas... ¡te lo contamos al detalle!

MIGUEL BERNARDEAU

Fue el único de los tres que decidió cambiarse una de las partes de su outfit. Eso sí, mantuvo todo el día sus jeans. Por la mañana, el actor se decantó por algo más formal, combinando el jeans de tiro recto con bajo vuelto con camisa y jersey oversize. Por la noche, la parte superior que habíamos visto horas antes desapareció para dejar paso a una camiseta de escote redondo y chaqueta encuerada.

Todo su look giró entorno a los jeans. Sí, sabemos que los has visto y que son lo último en moda masculina, pero no nos engañes. No sabías que sientan tan bien. Son cómodos, versátiles y favorecedores porque juegan con la silueta del cuerpo y te permiten crear outfits relajados o más formales, dependiendo del día. A pesar de que los puedes encontrar en cualquier color, el de Miguel es perfecto para la época fría del año gracias a su tonalidad oscura.

CARLOS CUEVAS

Ya nos enamoró en 'Merlí', pero lo cierto es que el actor no ha dejado de hacer proyectos en los que ha demostrado ser una de las jóvenes promesas del cine español. Para este día tan especial, Cuevas marcó su sello personal con jersey relaxed fit con acabados en rib efecto rotos. Este tipo de prendas que dan un toque gamberro se están posicionando por encima de las clásicas, diferenciándose del resto gracias a sus costuras deshilachadas.

¿Cómo lo combinó? Fácil. No sé complicó y decidió lucir unos pantalones de vestir en color negro de pernera ancha y ligeramente acampanada para completar el look. Un estilo vintage que cerró con unos zapatos de punta cuadrada que nos hacen retroceder a finales de los años 90.

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE

El aclamado actor de 'Sin tetas no hay paraíso' tampoco decidió cambiar su vestuario ¿Por qué? Su total black es perfecto para cualquier ocasión y, sobre todo, funcional, lo que le permitió estar cómodo durante todo el día. Silvestre quiso dar una imagen sobria y la consiguió gracias a su jersey slim fit y sus pantalones cargo de pernera ancha.

Los pantalones cargo empezaron a tener tirón entre los más jóvenes hace un par de años, pero por aquel entonces eran ajustados, esculpiendo aún más la forma física de todos aquellos que decidieron lucirlos. Sin embargo, se han transformado. Han sabido renovarse -por aquello que dicen de 'renovarse o morir'- y vuelven con más fuerza que nunca siguiendo el patrón baggy y manteniendo sus icónicos bolsillos en los muslos para dar todavía más volumen.