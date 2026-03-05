La 'mujer Balmain' se reafirma en la Fashion Week de París: hombreras marcadas, dorado y bordados con cristales

Desfile de la colección Otoño-Invierno 2026/27 de Balmain en la Fashion Week de París - CONTACTOPHOTO

MADRID, 5 Mar. (CHANCE) -

El desfile de Dior esta semana en la Fashion Week de París nos dejó con ganas de más, pero el de Balmain este miércoles nos ha saciado por completo. La firma ha presentado su colección Otoño-Invierno 2026-27 con un desfile que se ha transmitido en vivo y que supone el debut de Antonin Tron como director creativo.

Tras catorce años en la casa, Olivier Rousteing anunciaba el pasado mes de noviembre su salida, dejando un trabajo impecable a sus espaldas después de reflotar Balmain con su línea de Alta Costura. Días más tarde, el nombre de Antonin Tron llegaba a nuestras vidas como el prometedor sucesor y esta semana ha debutado en la Fashion Week de París presentando su primera colección para esta temporada Otoño-Invierno 2026-27. Una nueva era para el diseñador, pero también para la marca.

Chaquetas estructuradas y vestidos con hombreras: la 'mujer de Balmain' se hace notar con piezas marcadas

Tron ha logrado lo que muy pocos diseñadores consiguen: esculpir la silueta femenina a través de prendas con un claro espíritu arquitectónico. Chaquetas estructuradas y vestidos con hombreras marcadas dibujan una figura poderosa y definida, aportando volumen en los puntos justos y elevando cada look con una presencia rotunda, que se abre paso entre la oscuridad.

El resultado es una estética sofisticada que combina precisión en el patronaje con una actitud contemporánea y que tiene en cuenta el legado de la marca. El desfile se vivió como una declaración de intenciones: una oda al empoderamiento femenino que conecta directamente con el lenguaje estético que la casa ha desarrollado durante los últimos 14 años bajo la dirección de Rousteing.

En la pasarela pudimos ver guiños al imaginario de la firma, desde cazadoras de inspiración militar hasta el inconfundible dorado, elementos que, temporada tras temporada, se han consolidado en el ADN de Balmain y su visión de una mujer fuerte, segura y, sobre todo, protagonista.

Uno de los momentos más hipnóticos del desfile se produjo cuando los minivestidos se abrieron paso entre todas las propuestas. Ricamente bordados con cristales, perlas y piedras, estas piezas capturaban la luz a casa paso y convertían la pasarela en un juego de destellos.

Antonin Tron sigue el legado de Balmain y de Olivier Rousteing

Olivier Rousteing fue coronado director artístico de Balmain en 2011 y a partir de entonces no dejó de apostar por la modernidad y glamour de la marca, manteniéndose fiel al legado de la marca. Siluetas acentuadas, moldeadas en tejidos preciosos y bordados icónicos, una revolución de estilo que ha terminado de alguna manera este año con su marcha.