Sofía Palazuelo, pura elegancia en la boda de Cayetano Martínez de Irujo

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos para asistir al enlace matrimonial de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, a 4 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

Su estilismo en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan era uno de los más esperados y lo cierto es que no ha defraudado. Sofía Palazuelo ha vuelto a demostrar su elegancia en Sevilla luciendo un vestido color verde para esta ocasión tan especial.

Sofía ha apostado por un diseño sin mangas, con corte asimétrico en la falda y en el que predomina una sobrecapa de gasa con volantes en la parte superior. En cuanto al calzado, ha lucido unas sandalias de tacón en tono oscuro, que combinaba con un clutch negro de mano.

Un vestido ideal debido a su fluidez y caída que estilizaba su figura. Recordemos que fue el pasado 10 de septiembre cuando Sofía daba a luz a su tercer hijo en común con Fernando.

La Duquesa de Huéscar ha llegado junto a su marido, Fernando Fitz-James Stuart y su suegro, Don Carlos, Duque de Alba, a la Iglesia del Cristo de los Gitanos y en las inmediaciones se ha producido un saludo muy cariño con el novio y sus hijos, Luis y Amina.