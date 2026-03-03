El vestido de novia de Zendaya que se ha vuelto viral en redes es fake, pero acertado, sofisticado y elegante

MADRID, 3 Mar. (CHANCE) -

Zendaya ocupaba los titulares este lunes 2 de marzo tras conocerse que se había casado en secreto con Tom Holland. Fue su estilista, Law Roach, quien confirmaba la noticia en una entrevista a 'Access Hollywood' durante los SAG Awards 2026 cuando aseguraba que "la boda ya se celebró, te la perdiste" al ser preguntada por la actriz.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que tuvieron una repercusión internacional. Sin embargo, ayer nadie conocía los detalles de su 'Sí, quiero'. Ni siquiera trascendieron imágenes de la modelo vestida de novia y las especulaciones sobre su estilismo no tardaron en llegar. Hoy, ya tenemos fotografías sobre su vestido. O al menos eso es lo que hemos visto en redes sociales... ¿fake o no fake? Ya nos gustaría que fuese real, pero de momento nos quedamos con las ganas de conocer el original.

Según estas imágenes, Zendaya siguió demostrando que es una de las mujeres más elegantes del panorama cinematográfico con un vestido de novia sofisticado, de silueta ceñida en la parte superior que realzaba delicadamente la figura.

El vestido de novia ficticio de Zendaya que se ha vuelto viral en redes sociales

El escote del diseño ficticio es tipo corazón, suavemente drapeado, lo que aportaba un efecto romántico y favorecedor en el busto, con tirantes finos. Además, la actriz integraba el vestido con un velo largo y vaporoso que caía desde la cabeza hasta el suelo, enmarcando el conjunto con un aire clásico y refinado.

La tela del vestido tiene un acabado satinado que refleja sutilmente la luz, aportando un brillo discreto y lujoso, que le favorece especialmente por el tono bronceado de su piel. En la zona del torso se aprecia un diseño estructurado que estilizaba su cintura, mientras que la falda presentaba un delicado drapeado lateral que añade movimiento y textura. Es uno de los detalles más jugosos del vestido, ya que crea un efecto escultórico muy elegante sin recargar el diseño.

Por otra parte, la falda caía con fluidez hasta el suelo, aportando un toque romántico y armonioso para uno de los días más felices de su vida. Se hubiese tratado de una elección acertada con la que hubiese transmitido modernidad con un toque clásico, logrando un equilibrio entre sencillez y feminidad... Sin embargo, tendremos que seguir esperando para conocer los detalles de su vestido.

Fue a principios del 2025 cuando comenzaron los primeros rumores sobre el compromiso de la pareja, después de que la modelo acudiese a los Globo de Oro luciendo un diamante en el dedo anular. Días más tarde, 'TMZ' confirmaba que Zendaya y Tom se habían comprometidos... pero se desconocía la fecha de la boda. Ahora, su relación ya se ha sellado para siempre.