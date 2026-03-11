La Reina Letizia rescata su prenda 'fetiche' y enamora con un look ejecutivo en clave romántica

La Reina Letizia ha presidido varias audiencias en el Palacio de La Zarzuela este miércoles - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Mañana repleta de compromisos para la Reina Letizia, que después de su viaje relámpago este martes a Almería para visitar la Estación Experimental Cajamar de agricultura intensiva 'Las Palmerillas' -una cita en la que deslumbró con un traje rojo de Hugo Boss en un vibrante rojo que le sienta a las mil maravillas a pesar de que últimamente se decante por tonos más pasteles y apagados- ha protagonizado tres audiencias en el Palacio de La Zarzuela.

En primer lugar, a las 10.00 horas, ha recibido a una representación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), organización cuyo objetivo es mejorar la atención y la calidad de vida de las personas con enfermedades avanzadas o en situación terminal, así como la de sus familias. A continuación, se ha reunido con coordinadores del "Proyecto Cassandra", una iniciativa pionera de cribado de cáncer de pulmón para la detención precoz de esta enfermedad. Y por último, ha concluido su agenda de este miércoles protagonizando un encuentro con una representación de la Asociación Europea contra las Leucodistrofias en España -enfermedades raras de origen genético que dañan de forma progresiva la sustancia blanca del cerebro y el sistema nervioso central- con ocasión de su 25º Aniversario.

Citas que ponen de relieve el compromiso de la Reina Letizia con la salud y para las que ha escogido un look sobrio y sin estridencias en clave 'work' protagonizado por la que se ha convertido en su prenda fetiche, perfecta para cualquier ocasión, y a la que recurre cada vez más a menudo.

Nos referimos a una de las camisas más ideales de su amplia colección. Un diseño de Carolina Herrera en color blanco que destaca por su romántica maxi lazada 'pussy bow' al cuello que estrenó en 2017 y que 9 años más sigue de plena actualidad por su elegancia y versatilidad.

Prescindiendo de americana, la ha combinado simplemente con un pantalón, también reciclado, de la firma italiana Pomendère que estrenó en 2023, de pernera ancha, pinzas en la cintura, y estampado de pequeños cuadros en tonos marrones.

En cuanto a los complementos, Doña Letizia ha escogido unos botines negros de tacón bajo cuadrado, y unos sencillos pendientes de aros dorados, además de su inseparable anillo de Coreterno en el dedo anular.

Volveremos a ver a la Reina este jueves, cuando presida la clausura de la III edición del Máster en Reporterismo Internacional organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares, donde se reencontrará con varios excompañeros de profesión.