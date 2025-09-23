La Reina Letizia rescata su sofisticada chaqueta de tweed de Massimo Dutti y la eleva con un complemento inesperado

MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

La Reina Letizia ha retomado este martes su agenda oficial tras su histórico viaje de Estado a Egipto con el Rey Felipe VI con un acto muy significativo. Presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer, su Majestad se ha desplazado hasta Salamanca para presidir el acto internacional del "Día Mundial de la Investigación en Cáncer", que se celebra el 24 de septiembre y que busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación oncológica.

Previamente, en el mismo Campus Miguel de Unamuno de la Universidad salmantina, la madre de la Princesa Leonor ha visitará el Centro de Investigación del Cáncer (CIC), creado en 1995 para impulsar el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), que tiene como objetivo integrar la investigación competitiva y de excelencia sobre el cáncer en sus niveles básico, clínico y aplicado o traslacional.

Una reaparición en la que, tras cautivar con los impresionantes looks escogidos durante su visita a El Cairo, Luxor y las Pirámides de Giza -confirmando por qué está considerada para cada vez más gente la royal mejor vestida del planeta-, ha intentado que su estilismo no eclipsase su compromiso en la lucha contra el cáncer, apostando por un outfit sobrio en clave ejecutiva.

Tirando de fondo de armario, Doña Letizia ha rescatado una de las chaquetas más bonitas y versátiles de su colección, un diseño largo de Massimo Dutti confeccionado en tweed en tonos blanco y gris que destaca por su ausencia de cuello y sus botones joya frontales. Una prenda que se ajusta a la perfección a su silueta, y a la que la Reina ha querido dar un plus de sofisticación incluyendo un cinturón ancho negro para marcar silueta logrando el aplaudido efecto 'cintura de avispa'.

Completando este look que nos ha enamorado y con el que ha dado la bienvenida al otoño, unos pantalones tobilleros de corte recto en color negro, y los zapatos de taconcito de charol con doble tira con hebilla al empeine de la firma francesa Sézane que tiene en varios tonos, que no se quita últimamente -ya que conjugan a la perfección comodidad con elegancia- y que hoy ha lucido en negro.