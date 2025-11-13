La Reina Sofía rescata su traje azul con bordados florales y da una lección de elegancia en Nueva York

MADRID, 13 Nov. (CHANCE) -

Más presente que nunca en la agenda de la Casa Real coincidiendo con la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos, 'Reconciliación', en Francia, la Reina Sofía ha viajado a Nueva York para convertirse una vez más en la mejor representante de la Corona española en la ciudad de los rascacielos con una agenda de lo más intensa a la que pondrá el broche de oro este jueves presidiendo el concierto "Viaje al Nuevo Mundo" de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el emblemático teatro Carnegie Hall.

Mientras los Reyes Felipe y Letizia se encuentran de visita oficial en China por primera vez, la Emérita ha inaugurado en la Iglesia de San Pedro -la parroquia católica más antigua de Nueva York- una placa conmemorativa en honor a Diego de Gardoqui, primer embajador de España en Estados Unidos y figura clave en el apoyo español a la independencia norteamericana, que en 2026 cumple 250 años.

Un acto organizado por el Queen Sofía Spanish Institute en colaboración con Iberdrola, al que ha seguido una conferencia sobre la figura del diplomático español que se ha celebrado en el Instituto Cervantes, "Diego de Gardoqui: España en la Nueva York del siglo XVIII", para visibilizar su importante contribución a la fundación de EEUU durante la guerra de independencia.

Tras este coloquio, en el que Doña Sofía se ha mostrado de lo más atenta e interesada en todo momento ocupando un lugar en primera fila, ha tenido lugar una actuación musical de un quinteto de cuerda de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que han interpretado "La musica notturna delle strade di Madrid de Luigi Boccherini. Op. 30 n. 6 (C major G 324)".

Siempre impecable, la Reina Emérita ha tirado de fondo de armario en su primera jornada de viaje en Nueva York y ha recuperado el favorecedor traje de pantalón que estrenó en la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez Almeida en abril de 2024. Un dos piezas del diseñador Alejandro de Miguel en color azul cielo vibrante que destaca por los bordados con motivos florales y vegetales en la chaqueta, dando una nueva lección de elegancia en su regreso a la ciudad de los rascacielos.