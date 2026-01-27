El Rey Juan Carlos, sale a la luz su plan alternativo en Ginebra al velatorio de Irene de Grecia

El Rey Juan Carlos asistió el pasado 15 de enero al cumpleaños del Rey Fuad II de Egipto en Ginerbra - INSTAGRAM KHALID AL-BADER AL-SABAH

MADRID, 27 Ene. (CHANCE) -

Aunque en un principio la intención del Rey Juan Carlos al enterarse del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia el pasado 15 de enero era viajar a Madrid para dar su último adiós a su cuñada, y posteriormente desplazarse junto al resto de su familia a Atenas para arropar a la Reina Sofía en el entierro de su hermana pequeña al igual que hizo en 2023 tras la muerte del Rey Constantino de Grecia, el Emérito decidía cancelar sus planes por recomendación de sus médicos, que le habrían desaconsejado realizar viajes tan largos en tan poco tiempo por sus problemas de corazón.

Una explicación del entorno del Monarca que no convenció a muchos -puesto que el padre de Felipe VI ha volado a Sanxenxo en varias ocasiones en los últimos meses-, especulándose con que la verdadera razón de la ausencia de Don Juan Carlos en el velatorio y funeral de Irene de Grecia sería la prohibición de pernoctar en el que fue su hogar durante más de 50 años, el Palacio de La Zarzuela, que le habría empujado a tomar la decisión de no estar presente en la despedida de su cuñada.

Sin embargo, no se quedó en Abu Dabi por motivos de salud como creíamos hasta ahora, ya que ha salido a la luz que el abuelo de la Princesa Leonor no se encontraba en el Emirato cuando falleció la hermana de la Reina Sofía, sino en Ginebra (Suiza) celebrando el 74 cumpleaños del Rey Fuad II de Egipto.

Así, mientras su mujer, sus hijos, su cuñada la Reina Letizia, y la mayoría de sus nietos -incluidas la Princesa de Asturias y la infanta Sofía- velaban a Irene de Grecia en el Palacio de La Zarzuela, Don Juan Carlos asistía en el lujoso hotel Four Seasons de la ciudad suiza a la exclusiva fiesta privada del monarca egipcio.

Ha sido el jeque Khalid Al-Bader Al-Sabah, presidente de las Federaciones Asiáticas de Juegos Acuáticas en y una personalidad relevante en Kuwait el que ha compartido en sus redes sociales una fotografía del Emérito durante el cumpleaños. Una imagen que ha causado mezcla de sorpresa y preocupación, ya que el padre de Felipe VI, aunque relajado y cómodo, luce un aspecto descuidado -con una camiseta de algodón y una cazadora de chándal-, el pelo despeinado, y un rostro algo desmejorado.

Sin embargo, según el programa 'El tiempo justo', la causa de su ausencia en el último adiós a Irene de Grecia no sería su presencia en Ginebra por el cumpleaños del Rey Fuad II de Egipto, sino la decisión de Casa Real de que no exista una imagen en público de Don Juan Carlos con sus nietas Leonor y Sofía tras el revuelo creado por la publicación de sus mnemorias, 'Reconciliación', que no habrían sentado bien en Zarzuela.