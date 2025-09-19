Adara y Elena Rodríguez se enfrentan por la expulsión en un emocionante duelo: "Elige tus batallas"

MADRID, 19 Sep. (CHANCE) -

Jueves de expulsión en 'Supervivientes All Stars'. Tras la salvación de Tony Spina el pasado martes, Adara Molinero, Iván González y Elena Rodríguez se han enfrentado al veredicto de la audiencia que, implacable, ha sacado de la lista al influencer, decidiendo que fueran madre e hija las que se batieran en un intenso y reñido duelo final del que ha salido la segunda expulsada de la edición tras la salida de Kike Calleja la semana pasada.

Tras una votación ajustadísima en la que ambas se han mostrado muy emocionadas y en la que Elena, más tranquila que Adara -que no ha podido contener las lágrimas al confesar que la última persona con la que quería verse en esa situación es su madre- ha pedido a sus seguidores que salvasen a su hija, "es una luchadora, tiene más que dar que yo", el público determinaba que fuese la progenitora la que cogiese su saco y abandonase la palapa y Honduras para siempre.

Con una Adara completamente desolada rota en llanto, Elena no ha dudado en abrazarla e intentar animarla asegurando que "me voy feliz, mi vida está ahí fuera", y darle las directrices a seguir en el reality a partir de ahora: "Quiero que esto lo luches semana tras semana, y que elijas tus batallas y sigas siendo como eres, que eres maravillosa". "Y que si no puedes más mentalmente, no entres. Tómate tu tiempo. Vívelo, disfruta, relájate. Yo me voy feliz. Estoy contenta, estoy bien. Tienes gente aquí que te quiere. La tienes. Los demás, pues quizás se soluciona", le ha aconsejado.

"Lucha por lo tuyo, no quiero que te vengas abajo. Eres una luchadora. Yo desde fuera te defenderé todo lo que pueda. Tú lucha por esto. Piensa cuando estés aquí, por quién y por qué estás aquí. Estoy orgullosa de ti" le ha dicho antes de despedirse definitivamente.

Un lacrimógeno y emocionante adiós en el que Adara le ha pedido que llame todos los días a su hijo Martín (7) -fruto de su relación con Hugo Sierra- "y que le diga que cada vez va faltando menos, que vaya a verle". "Y a mi canario, que salga, busque su número, le llame, que le diga que le quiero, que le estoy esperando y que él me espere a mí, que pienso todos los días en él", confesando así lo enamorada que está del futbolista Vicente Romero.