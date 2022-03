Alaska y Mario Vaquerizo recuerdan el momento más duro de su vida con Anne Igartiburu

MADRID, 17 Mar. (CHANCE) -

Siempre es un gusto ver una entrevista de Mario Vaquerizo y Alaska, una de las parejas más originales del panorama nacional que ha callado bocas y ha seguido haciendo su vida a pesar de las barreras que la vida les ha puesto. Dos rostros conocidos que se consideran underground y que han apostado por lo que verdaderamente les gusta para ser felices y lo son.

Los dos se han abierto en canal en la noche de este jueves con Anne Igartiburu para el programa '10 momentos' y lo cierto es que no se han dejado ningún tema sin tratar, aunque ya sabemos que si fuese por Mario, la conversación no se acabaría nunca. Desde la infancia de cada uno, hasta los inicios en los escenarios... la pareja ha recordado todo tipo de momentos claves de su vida.

El matrimonio ha hablado de muchas cosas, en concreto de por qué no han querido ser padres, algo que siempre se le ha preguntado y que probablemente estén cansados de responder, pero en esta ocasión se ha puesto el tema encima de la mesa: "Me encantan los niños, pero eso no es tener niños, no quiere tener hijos, quiero malcriarlos, quiero ser abuela directamente" decía Alaska.

29 DE NOVIEMBRE DEL 99

"Estamos de chill out en un after, en una terraza, estábamos en plenitud... seis meses del primer beso. Nos miramos y nos dijimos ¿y si nos casamos? Tal cual, tres meses después estábamos casados" contaba Alaska sobre cómo decidieron darse el 'Sí, quiero' en Las Vegas.

"Lo único de lo que me arrepiento es que no quisimos compartirlo con nadie" aseguraba Mario recordando su boda y enseguida Alaska añadía: "pero ya lo hicimos después, en el 2011", algo que fue obra del cantante que concluía la conversación confesando que: "sí, pero eso es porque yo soy muy pesado".

Ambos han recordado como después de la boda en Las Vegas, Mario perdió el trabajo en la discográfica, gracias a la que conoció a Alaska, y cómo sus padres se enteraron de su relación con ella cuando dieron la exclusiva en el programa 'Con T de tarde' de Telemadrid.

EL LADO MÁS PERSONAL DE MARIO

Alaska ha definido a Mario como una persona trabajadora, una faceta que apenas vemos de él, pero la cantante asegura que es muy cuadriculado en todo lo que hace... en cuando a su lado personal, ha confesado: "No se levanta nunca de mal humor, pero cuidado con los prontos de Mario si algo se le tuerce porque le parece que no es serio" y le ha definido como: "Es una persona que se le puede considerar el paterfamilias, el padre familia de todos".

ÁNGEL, EL HERMANO DE MARIO VAQUERIZO

Si hay un momento en el que hemos visto a Mario Vaquerizo ha sido cuando ha aparecido su hermana en pantalla hablando de la muerte de su hermano Ángel, un tema con el que no ha podido evitar las lágrimas el rockero: "Mi hermano en el momento en el que se va era muy esencial en mi vida, los últimos tres años estuvimos juntos y se va... nos quedamos con eso" y reflexiona: "las cosas hay que hacerlas en vida siempre, por eso yo siempre estoy con estas cosas de 'hay que juntarse' porque la vida se va".

Mario ha querido halagar a sus padres, que estuvieron al pié del cañón en todo momento: "Hemos tenido la suerte de tener unos padres maravillosos, lo peor ha sido para ellos, perder un hijo es antinatural, asistir a ese proceso..." y Alaska ha definido a sus suegros, también emocionada, como 'héroes'.