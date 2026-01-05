Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

Nuuk, Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. - Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este domingo su reclamo por "seguridad nacional" sobre Groenlandia, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya instado a Washington a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión.

"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado el magnate republicano en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

Asimismo, el mandatario ha criticado la gestión de Copenhague de la seguridad en la isla ártica, que pertenece a Dinamarca en régimen de autonomía. "Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más", ha bromeado.

Por otra parte, preguntado por su posible justificación para una anexión, ha incidido en "la seguridad nacional". "Y la Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben", ha agregado.

Pese a apuntar a la presencia de buques chinos en las proximidades de Groenlandia, Trump ha rechazado que una potencial anexión pueda afectar a su "muy buena relación" con el presidente de China, Xi Jinping.

"Tenemos el poder de los aranceles, y él tiene otros poderes a su alrededor", ha alegado, sin dar más detalles de su planteamiento, asegurando que cumplirá con su previsión de ir a ver al dirigente chino en abril.

Apenas unas horas antes, Mette Frederiksen ha instado "encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", argumentando además que la postura de la Administración Trump "no tiene ningún sentido" al pertenecer Dinamarca, y, por ende, Groenlandia, a la OTAN.