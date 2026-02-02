Bad Bunny gana el Grammy a mejor álbum de música urbana y carga contra las redadas antimigración del ICE

Archivo - El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny , en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xavier AraĂ�ÂşJo - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Bad Bunny se ha hecho este domingo con un Premio Grammy por el Mejor Álbum de Música Urbana con 'Debí tirar más fotos' (DtMf) en una gala celebrada en Los Ángeles y en la que el cantante está nominado en total en seis categorías.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses", ha dicho al recoger su cuarto galardón aludiendo al Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) y sus polémicas redadas que se han saldado con la muerte de dos manifestantes en apenas dos semanas.

El artista ha hecho un alegato contra los discursos de odio en la 68º edición de los Grammys ante el que ha recibido una ovación del público, afirmando que "el odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por eso, por favor, tenemos que ser diferentes".

Bunny, de 31 años, que se ha hecho poco antes con otra estatuilla por la Mejor Interpetración de Música Global con 'EoO', está nominado asimismo en otras dos de las categorías más importantes de la noche: mejor grabación y mejor canción del año, con un trabajo íntegramente en español.

Otros tres galardonados en esta lengua son la mexicana Natalia Lafourcade, por Mejor Álbum de Pop Latino con 'Cancionera'; la cubana Gloria Estefan, por el Mejor Álbum Tropical Latino con su disco 'Raíces'; y el dúo de argentinos Ca7riel y Paco Amoroso por su álbum 'Papota', que ha ganado en la categoría de trabajo latino de rock o alternativo.

También ha apelado a los derechos de las minorías la cantante Olivia Dean, que se ha alzado con el premio a la Mejor Artista Revelación defendiendo desde el escenario que "estoy aquí como nieta de un inmigrante, soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser homenajeadas".