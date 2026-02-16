Así ha sido la bochornosa bronca que ha provocado la expulsión fulminante de uno de los concursantes en 'GH DÚO'

Archivo - Los habitantes de la casa de 'GH DÚO' han protagonizado una monumental pelea - TELECINCO.ES - Archivo

MADRID, 16 Feb. (CHANCE) -

Los toques de atención que han dado Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi en los últimos días a los habitantes de la casa de 'GH DÚO' por los fuertes enfrentamientos en los que han sobrepasado todos los límites dando un espectáculo bochornoso a la audiencia no han servido de nada. Este fin de semana se ha producido una monumental bronca que ha provocado que la organización del reality haya tomado una decisión inédita con la expulsión disciplinaria de uno de los concursantes, Antonio Canales -al ser el que menos apoyo ha recibido del público en su duelo final contra Cristina Piaget y Manuel - aunque en esta ocasión no había tomado parte en la pelea.

Pero, ¿cómo ha sido la discusión para que el programa haya optado por esta medida tan drástica para que reaccionen de una vez? Todo ha comenzado con Cristina 'cogiendo' unos refrescos que al parecer no serían comunitarios y que acabarían desatando una guerra en la que se han visto implicados Juanpi, Sandra, Manuel y Gloria contra la modelo, en la que además de gritos y descalificaciones ha habido incluso acusaciones de agresión.

Con la tensión en aumento por el tema de las latas, Juanpi despertó a Piaget en plena madrugada y, muy enfadada por no haber podido dormir nada por su culpa, la bomba ha estallado durante el ensayo de la coreografía de la prueba semanal, cuando la mayoría de la casa ha cargado duramente contra la modelo.

Aunque era Manuel el que empezaba a cargar titas contra Cristina, su hermana Gloria -fuera de sí- no tardaba en sumarse a los ataques asegurando que, a diferencia de "otras personas no tengo que hacer uso de medicamentos para relajarme". "Me los sé todos (los medicamentos)" añadía a su vez Sandra Barrios, consiguiendo sacar a la modelo de sus casillas que, fuera de sí por esta "falta de respeto", se iba directamente hacia la de 'La isla de las tentaciones'.

Ha sido entonces cuando, antes de que Carlos Lozano se llevase de escena a Piaget para que 'la sangre no llegara al río', Juanpi ha separado a la actriz de Sandra y Gloria llevándose al parecer un arañazo de su parte. "¡Pégame otra vez!" la ha retado, insistiendo en el que había "clavado la uña" mientras una Cristina desquiciada no dejaba de llorar y gritar a sus compañeros.

"Esto ha sido brutal. Ha sido Jumanji", ha reconocido Manuel, abochornado por el lamentable espectáculo. La consecuencia, grave y directa, ya que la organización ha tomado cartas en el asunto y ha decidido que uno de los concursantes fuese expulsado fulminantemente este domingo. Una salida que se ha dejado en manos de la audiencia, que ha decidido que, a pesar de no ser uno de los protagonistas de la brutal pelea, Antonio Canales pusiese punto y final a su paso por la casa.