Beatriz Rico, la primera en abandonar la experiecia de 'Supervivientes'

MADRID, 9 Mar. (CHANCE) -

Con tan solo unos días en 'Supervivientes' ya se ha producido la primera baja. En esta ocasión ha sido Beatriz Rico la que ha decidido abandonar la conviviencia y ponere punto y final a su paso por Honduras asegurando que esta experiencia le ha superado. Dejando muy claro ante sus compañeros que la decisión estaba tomada y que no queria que la convencieran de lo contrario, la actriz se despedía de ellos con una sonrisa y evitando dramatismos.

"Yo creo que mi salud va por delante. Y, sobre todo, quiero despedirme, pues como lo hice, con una sonrisa y con unos abrazos. Igual, si espero otra noche más, ya no puedo" explicaba Beatriz tras decidir marcharse debido a la alta de sueño que había acumulado en los primeros días de convivencia.

"Me encantaría seguir pero no puedo, hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades, no dependen de tí y se te escapan de la manos, hay que parar, no forzar más la maquinaria, si no duermo, no soy persona, tengo miedo por mi salud" explicaba Beatriz antes de abandonar definitivamente la isla. "No me lo esperaba para nada, tengo un sueño ligero pero no pensaba que no iba a pegar ojo, siento que ya gané porque lo intenté" sentenciaba. "Ahora mi prioridad es descansar, recuperarme, en cuanto llegue estaré en plató, estoy con ganas de contaros cosas que he visto y he vivido" terminaba diciendo a modo de despedida.