Belén Esteban estalla contra Jesulín de Ubrique y desvela su último feo a su hija Andrea

MADRID, 9 Ene. (CHANCE) -

Tras convertirse en presentadora de 'La Revuelta' por un día tras ganar su apuesta con David Broncano -que cumpliendo su promesa la dejó hacer por un día lo que ella quisiera en el programa tras vencer por goleada en audiencia durante la retransmisión de las Campanadas-, Belén Esteban ha reaparecido en 'Ni que fuéramos Shhh' y, para sorpresa de propios y extraños después de una temporada de lo más conciliadora con Jesulín de Ubrique, ha explotado contra el torero por el inexplicable feo que ha tenido con su hija Andrea Janeiro estas Navidades.

Emocionada, comenzaba la tarde revelando que horas antes se había despedido de la joven en el aeropuerto -alejada del foco mediático y llevando una vida completamente anónima, reside en Estados Unidos desde hace un tiempo, donde trabaja como Community Manager- después de pasar juntas las fechas más entrañables del año. "Hoy se ha ido la persona que yo más quiero y sé que soy muy exagerada. Cada vez son más duras las despedidas, no puedo verla irse. Me harto de llorar. Me pongo a gritarle 'hija, te adoro, te quiero'. Es el orgullo más grande que tengo. Se me rompe el corazón cuando se va", ha reconocido a punto de romperse.

"Mi hija es la persona a la que más quiero en el mundo y de lo más orgullosa que estoy. Y qué pena que haya personas que no quieren disfrutar de ella, pero no pasa nada porque tiene una gran familia. Mi familia, tanto ella como mi marido, mi madre como yo. No somos de tercera, sino de primera, de muy buena calidad. Esto va por esos y por otros", ha añadido en clara referencia al torero, al que sin embargo en un primer momento ha evitado nombrar porque sabe que a Andrea no le gusta que hable de ella en televisión.

Sin embargo, no ha podido contenerse y rato después, cuando estaba comentando con sus compañeros la 'línea de la vida' de José María Almoguera en 'GH Dúo' y la especial relación que el hijo de Carmen Borrego tenía con María Teresa Campos, ha estallado contra Jesulín y ha revelado el último e inexplicable feo del de Ubrique con su hija: "El padre de mi hija no ha hecho nada. Por no hacer ni le ha llamado estas Navidades. Si no lo digo reviento. Me callo por ella" ha zanjado indignada.