Carmen Borrego da la cara en 'Supervivientes' y explica si ha hablado o no con su hijo

MADRID, 7 Abr. (CHANCE) -

'Aterrizando' poco a poco en la rutina de su vida en Madrid, Carmen Borrego ha vuelto a pisar el plató de 'Supervivientes' tras la gran decepción que ses llevó el pasado jueves tras conocer en directo la traición de su hijo, José María Almoguera y su nuera, Paola Olmedo. "Quien me conoce yo voy de cara, soy cero rencorosa, no estoy criada en el odio, en mi vida no entra el odio y el rencor" dejaba claro Carmen en su conversación con Sandra Barneda.

A pesar de la decepción clara con su hijo, la colaboradora de televisión aseguraba que le desea lo mejor en su vida personal: "Yo vuelve a repetir que si esto pasa porque él sea feliz... aquí me quedo". Aunque Carmen cuenta con el apoyo incondicional de sus familiares y amigos más cercanos, asegura que todavía no ha acabado de asimilar todo el contenido de la exclusiva: "Estoy en shock, hay muchas cosas que no entiendo, tengo que pensar tranquilamente pero he sufrido más como madre por lo que se ha dicho de él, que por mí".

Aunque ya han pasado algunos días desde que la hija de María Teresa llegara de nuevo a Madrid, Carmen explica que no ha hablado con su hijo ya que ninguno de los dos ha dado el primer paso. "Yo no he hablado con él, cero comunicación. No es habitual, pero me parece lógico, para hablar de lo que ha ocurrido hay que poner distancia, hay que enfriarse, hay que entenderlo, hay mucho que aclarar, pero ahora mismo no es el momento".