Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas 2025 en RTVE

Los hermanos Estopa y Chenoa desde la Puerta del Sol de Madrid en RTVE.

MADRID, 18 Dic. (CHANCE) -

Tras conocer la baja médica de Andreu Buenafuente por sobrecarga de trabajo y su decisión final de no presentar las Campanadas 2025 en RTVE junto con Silvia Abril, la cadena pública ha anunciado que Chenoa y los hermanos Estopa serán finalmente los presentadores desde la madrileña Puerta del Sol.

Así lo ha anunciado este jueves en directo la periodista Pepa Bueno durante el Telediario 2 de La 1 de TVE. Chenoa y los hermanos Estopa suceden así a David Broncano y Lalachus, que despidieron 2024 y dieron la bienvenida a 2025 en RTVE.

"Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida, yo creo. Nosotros esto lo hemos vivido siempre, desde que yo tenía un año, en casa, con mi familia, con mis primos", ha dicho David Muñoz en directo desde la Puerta del Sol, mientras que Chenoa ha apostillado que van a "intentar dar los cuartos y hacerlo todo bien".

Preguntada sobre qué van a aportar esa noche, la cantante y presentadora de 'The Floor' ha contestado que "naturalidad" y "un punto muy orgánico". "Tenemos tres estilos de comer uvas", ha indicado.

José, por su parte, ha manifestado que van "a intentar que toda la gente se coma las uvas a tiempo", a dar consejos para no atragantarse, "cómo pelar la uva sin mancharse los dedos, con el cuchillo y tenedor". "Ese tipo de trucos", ha comentado.