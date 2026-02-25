Cristina Piaget responde a la declaración de amor de Carlos Lozano: "Que me lo diga sin cámaras"

Cristina Piaget - TELECINCO.ES

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Carlos Lozano ha abierto su corazón y ha dedicado unas palabras a Cristina Piaget después de su inesperado reencuentro el pasado domingo tras el regreso sorpresa de la modelo a la casa de Tres Cantos tras su expulsión para saldar sus cuentas pendientes, protagonizando un intenso cara a cara en el que a punto estuvieron de besarse y en el que dejaron la puerta abierta a dar rienda suelta a sus sentimientos cuando termine el reality.

"Ayer estabas súper hermosa, y no es por nada, pero hacemos buena pareja. Nos vamos a ir a comer, quedamos para ir a bailar y después... lo que surja. Te voy a encerrar en la habitación y ya verás. Nos damos un beso o dos... Que te quiero mucho, tía. Te quiero", ha expresado el presentador a las cámaras del jardín dirigiéndose directamente a Cristina que, emocionada y con una gran sonrisa al ver el mensaje y entre los aplausos del público presente en el plató de Mediaset, ha respondido a la declaración de amor de Carlos.

"¿Podría ocupar un lugar en tu vida?" le ha preguntado directamente Jorge Javier Vázquez. "Dependería un poco de él" ha confesado, revelando sobre si está preparada para iniciar una relación que "estoy preparada para recibir una buena invitación hacia algo que se consolide", dejando entrever que su intención es que lo suyo con el presentador se quede en un simple 'roneo'.

Y aunque reconoce que todo lo que Carlos ha dicho "suena muy bonito, que me lo diga en vivo y en directo. O sea, que me lo diga a mí. Así, sin más, sin cámaras. La puerta está abierta". "Necesitamos otro contexto, otro espacio en el que pueda fluir algo más, un espacio que no sea un concurso" ha explicado, confesando que no quiere hacerse demasiadas ilusiones porque "ya llegas a una edad en que te han pegado unos palos y ya pues lo que quieres es que la cosa llegue... que no te haga sufrir y que las cosas se vayan poco a poco y ganando la confianza".