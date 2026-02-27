La jefa de prensa de Mazón dice a la jueza que informaron de dónde estuvo el 29O "por lógica" y no por que lo supieran

Archivo - Carlos Mazón en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Maite Gómez, quien fuera jefa de prensa del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, ha indicado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana que informaron la tarde de la riada de los pasos que había estado dando el 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían.

Gómez se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo, preguntada por las diferentes versiones que se ofrecieron desde la Generalitat respecto al paradero de Mazón la tarde de la dana, ha señalado: "Cuando informamos en los días posteriores sobre las horas en las que Mazón estuvo en el Palau lo hicimos con las horas que nos parecieron lógicas, no sobre lo que sabíamos".

Al respecto, la jueza le ha recriminado que parecía "poco creíble" lo que estaba diciendo y le ha indicado que en un día como el de la dana no se podía creer que informaran a los medios de comunicación sobre dónde estaba el expresidente y no lo confirmaran con él.

La testigo ha seguido declarando y ha manifestado que la mañana del 29 de octubre estuvo con Mazón hasta que terminó su agenda oficial, que concluyó con una reunión con sindicatos. Ella siguió trabajando en el Palau hasta las 17.30 horas aunque ha señalado que desconoce dónde se encontraba el 'expresident' --estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro--.

Ha indicado que volvió a ver a Mazón cuando se subió al coche para ir al Cecopi, en L'Eliana. "Yo no hablé con nadie esa tarde. Solo con Francisco González pero nada relacionado con la emergencia", ha puntualizado.

La testigo ha explicado que le avisaron desde Secretaría de Presidencia para que fuera al Palau para dirigirse a L'Eliana. Serían las 19.45 horas, ha puntualizado. No le comentaron el motivo del desplazamiento.

En ese momento dio "por supuesto" que también iba Mazón, con lo que pidió un taxi que le dejó antes de las Torres de Serrano con el objetivo de que le recogieran desde ese punto, puesto que no podía avanzar mucho. Cuando llegaron, se subió al coche y, tras cruzar el puente, les sonó a todos el Es Alert.