Eva González destaca el "abrazo de mi tierra" tras recibir la Medalla de Andalucía: "Mi corazón late más verde y blanco"

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presentadora y modelo Eva González ha celebrado la concesión de la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía que se ha dado a conocer este miércoles a través del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, afirmando que es un "abrazo de mi tierra", por lo que su corazón "late más verde y blanco que nunca".

Según un mensaje difundido en sus redes sociales y recogido por Europa Press, la sevillana, natural de Mairena del Alcor, ha recibido la distinción "con el corazón en la mano". "Hay reconocimientos que se reciben con una sonrisa... y otros se reciben con el corazón en la mano", ha afirmado.

En el texto, la presentadora ha asegurado que la Medalla de Andalucía es "mucho más que una distinción" y ha sostenido que no tiene "palabras suficientes para explicar lo que eso significa". A su juicio, el reconocimiento supone un respaldo simbólico de la comunidad en la que nació y creció.

"Todo lo que soy nació aquí. En la luz, en el acento, en la manera de sentir tan nuestra", ha señalado González, al tiempo que ha vinculado su trayectoria profesional y personal a sus raíces andaluzas. En esta línea, ha señalado que Andalucía le enseñó "a aprender a soñar sin complejos, a trabajar con constancia y a llevar siempre por bandera de dónde vengo".

La presentadora también ha querido poner el acento en su entorno familiar y en su origen rural. "Soy hija de agricultor", ha subrayado, y ha incidido en que creció "viendo las manos curtidas" de su padre y aprendiendo que "lo más importante se siembra con paciencia, se cuida en silencio y se recoge con humildad".

González ha añadido que, si en algún momento ha proyectado "algo bonito", ha sido porque "llevaba dentro la fuerza, la alegría y la verdad" de su gente, en alusión al carácter andaluz.

En su mensaje, la comunicadora ha dedicado un agradecimiento expreso a su localidad natal, Mairena del Alcor, "por criarme y sostenerme", así como "a quienes han caminado conmigo" a lo largo de su trayectoria.

La presentadora ha concluido reiterando su orgullo por sus raíces y asegurando que "allá donde vaya, con la cabeza muy alta: Soy andaluza".

Así, Eva González inició su carrera como modelo y alcanzó la fama al proclamarse Miss España 2003, título que marcó el inicio de una "sólida trayectoria en la moda y la televisión", tal y como ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

"Embajadora de Andalucía, conduce desde 2020 el acto institucional del 28F en el Teatro de la Maestranza. A lo largo de su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos, como la Medalla de la Ciudad y la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla, así como la Bandera de Andalucía en 2024, reflejo de su proyección profesional y su compromiso con su tierra", ha añadido la también portavoz del Ejecutivo andaluz.

De esta manera, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, han dado a conocer la relación completa de galardonados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles, 25 de febrero, la relación completa de personas y entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se conceden con motivo del día de la región, que se conmemora cada 28 de febrero, y entre quienes figuran el director general CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu; la modelo sevillana Eva González; el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google, Bernardo Quintero, y la red de Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias.