Ivonne Reyes, atemorizada, acude a la Policía tras los últimos ataques de Pepe Navarro

La venezolana ha confesado públicamente su miedo tras la llamada del presentador a 'Viva la vida' cargando duramente contra ella y reiterando a gritos que no es el padre de Alejandro Reyes

MADRID, 18 Abr. (CHANCE) -

Nuevo capítulo en la interminable guerra que mantienen Ivonne Reyes y Pepe Navarro desde hace más de una década, cuando la venezolana desveló públicamente que el periodista era el padre de su hijo Alejandro y reclamó la paternidad en los tribunales.

La visita de la modelo este domingo a 'Viva la vida' para hablar del presentador provocaba que Pepe levantase el teléfono y, enfadadísimo, entrase en directo en el programa para cargar duramente contra Ivonne, a la que tachaba de "indigna" y "repugnante". "Sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas” le reprochaba a la venezolana, advirtiéndole que tendrá que hablar "delante de un juez" de algo "muy grave": "Ella contrató a unos detectives para quitarme el ADN y esa muestra demostraba que no es mi hijo. Le tiene engañado desde el principio".

Unas brutales declaraciones tras las que Ivonne - incapaz de ocultar su nerviosismo tras la llamada de Pepe - dejaba claro que si su hijo no se somete a las pruebas de ADN como pretende ahora el comunicador es "porque Alejandro no tiene dudas, yo no tengo dudas y Pepe tampoco. Esto es una pantomima".

"No me fío de él, sería capaz de manipular las pruebas" añadía, revelando además que para su hijo fue "muy doloroso" todo el proceso y "no quiere volver a pasar por lo mismo". "Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado, mi hijo se preguntó mucho tiempo por qué su padre no le quería, ahora ya no se lo pregunta", explicaba la venezolana.

Horas después de acabar el programa, en torno a la 1 de esta madrugada, Ivonne compartía una inquietante publicación en sus redes sociales 'denunciando' públicamente el miedo que tiene a lo que Pepe Navarro pueda hacerles tanto a ella como a su hijo Alejandro y revelando que ha puesto el asunto en manos de la Policía porque cree al presentador capaz de cualquier cosa.

"Buenas noches. Voy a intentar dormir. Bastante intranquila. Siempre he denunciado mis miedos en la Policía, ahora lo hago por aquí, segundo paso. Como siempre en la Policía, cualquier cosa que nos pueda pasar, tanto a mi hijo como a mí. Ya sabréis por quien empezar" ha escrito Ivonne en su Instagram, dejando entrever que habría sufrido amenazas del comunicador tras sus últimas declaraciones.