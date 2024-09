Jesulín y María José Campanario, más divertidos y sinceros que nunca gracias a Joaquín Sánchez y Susana Saborido

MADRID, 6 Sep. (CHANCE) -

Después de muchos meses en la sombra, Jesulín de Ubrique y María José Campanario se sientan juntos en un plató de televisión y lo hacen frente a Joaquín Sánchez y Susana Saborido de la mano de su nuevo programa 'Emparejados'. Mucho más naturales y divertidos de lo que nos tienen acostumbrados, Jesulín y María José hablaron sin tapujos sobre su relación en la que revelaron algunos detalles que desconocíamos.

"Me conocen por ser la siesa que se casó con Jesulín de Ubrique" se presentaba María José al comienzo del programa sin poder retener las risas. "Al final la que ha terminado toreando con la derecha y la izquierda he sido yo" añadía sobre lo complicada que ha sido su vida al lado del iestro en cuanto a la prensa se refiere. Felizmente casados desde hace más de 20 años, María José reconocía que nadie apostaba nada por su historia de amor: "A mí ya me estaban separando desde antes de casarme". A pesar de esto, la odontóloga dejaba claro que ella siempre ha estado muy segura de su matrimonio: "Cuando tienes claro con quién quieres estar, no te molesta. Es molesto las cámaras y que te pregunten en momentos delicados".

Orgulloso de su mujer y de la relación que mantienen, Jesulín aprovechaba a ocasión para destacar su fortaleza: "Yo sé con quién me he casado y me quito el sombrero porque es muy difícil aguantar lo que ella ha aguantado". A pesar de las muchas críticas que han recibido como pareja, Jesulín aprovechaba la ocasión para declararse nuevamente a su mujer: "Una de las cosas que más claro he tenido en mi vida y que aprendí cuando estuve más para allá que para acá es a ser feliz y hacer feliz a los que tengo a mi lado" y añadía "yo nunca estaría con alguien por pena, si me desenamorara de mi mujer, se lo diría, no concibo mi vida sin estar enamorado". Padre de familia numerosa y feliz por sus hijos, Jesulín también reconocía que su última paternidad le ha cambiado mucho y ayudado a entender muchas cosas: "La paternidad a los 50 yo a recomiendo".

A pesar de haber formado uno de los matrimonios más perseguidos por la crónica social, tanto María José como Jesulín reconocían que les han ofrecido suculentas sumas de dinero por participar en realities que han rechazado por conservar su tranquilidad. "Me llegaron a ofrecer 1.200.000 euros por hacer varias cosas, entre ellas un reality pero lo rechacé" reconocía María José optando por contar la verdad públicamente en lugar de atreverse a probar los alimentos picantes que les habían preparado en el programa.