Jesulín de Ubrique, anfitrión de lujo para los concursantes de 'Masterchef' junto a su madre

MADRID, 9 Abr. (CHANCE) -

Apartado del foco mediático en su día a día, Jesulín de Ubrique ha reaparecido en la pequeña pantalla en esta ocasión volviendo a uno de los programas con el que se estrenó en los fogones, 'Masterchef'. De lo más cercano y natural, el diestro se convertía en anfitrión para los concursantes de esta nueva edición que se desplazaban hasta Ubrique para preparar una comida típica para más de 100 personas.

Además de Jesulín, también algunos miembros de su familia pudieron disfrutar de las creaciones de los concursantes convirtiéndose en 'comensales expertos' por un día. Reconociendo que en la cocina "progresa adecuadamente" Jesulín asegura que, si le insisten, su mujer María José Campanario podría llegar a participar en un programa así.

Disfrutando de los primeros platos del menú sentado junto a su madre, Carmen Bazán hablaba sobre cómo había visto a su hijo en su paso por el programa de celebrities: "Me ha parecido estupendo porque él no sabía guisar y ha aprendido". Cuando le ofrecen un puesto como concursante, Carmen no duda en aceptar la propuesta: "Claro que iría" le respondió sin pensárselo a Samantha Vallejo Nágera. Antes de despedirse de los miembros del jurado, Jesulín volvía a interpretar su canción más conocida, 'Toa, toa'.