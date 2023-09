Jorge Javier Vázquez confiesa por qué ha aceptado ser el padrino de boda de Isa Pantoja

MADRID, 19 Sep. (CHANCE) -

Con su relación con Kiko Rivera completamente rota desde hace más de un año, una de las preguntas más repetidas cuando Isa Pantoja anunció su boda con Asraf Beno fue quién sería su padrino de boda, ya que uno de sus sueños era que su hermano la acompañase al altar.

A principios de julio la hija de Isabel Pantoja acudía al 'Deluxe' con su prometido para adelantar algunos detalles de su 'sí quiero' -que se celebrará el próximo 13 de octubre en Sevillla- y para sorpresa de propios y extraños confesaba en directo que le encantaría que Jorge Javier Vázquez, ausente en el programa por encontrarse de baja médica, fuese su padrino.

"Para mí sería un honor. Ha sido como mi padrino televisivo, siempre ha creído en mí cuando nadie creía en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí y eso ha significado muchísimo" reconocía, agradeciendo al presentador el hecho de "no achantarse como han hecho otras personas cuando han pasado cosas familiares" y apoyarla públicamente en momentos muy complicados para ella: "Ha dado la cara por mí" añadía, revelando que no le había dicho nada todavía a Jorge y que se estaría enterando en ese preciso instante de que quería que fuese él quien la llevase del brazo al altar.

Dos meses después de la petición de la joven, y coincidiendo con su regreso a televisión al frente de 'Cuentos chinos', el comunicador respondía a la invitación de Isa y decía un rotundo 'sí' a su propuesta. Y este lunes ha explicado los motivos por los que ha decidido aceptar este papel tan significativo en la que promete convertirse en la boda con más ausencias del año.

"¿Sabes por qué dije que sí? Porque estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, 'conmigo no va a sufrir ningún rechazo'. Haz conmigo lo que quieras", ha confesado, lanzando un dardo a Kiko Rivera -que ni siquiera está invitado a la boda- y a Isabel Pantoja, entre cuyos planes no está, por lo menos por el momento, acompañar a su hija en uno de los días más importantes de su vida.

Dos destacadas ausencias que se suman a las de sus tíos Agustín y Juan Pantoja, con los que Isa no tiene ningún tipo de relación desde hace años, y a las de Raquel Bollo y sus hijos Manuel y Alma Cortés, a los que ha 'desinvitado' tras los enfrentamientos televisivos que protagonizaron durante la última edición de 'Supervivientes' por su actitud con Asraf.