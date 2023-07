Kiko Matamoros atiza a Makoke antes de viajar hasta Miami para grabar el docureality de 'Sálvame'

MADRID, 21 Jul. (CHANCE) -

El pasado miércoles veíamos a todos los colaboradores de 'Sálvame' que van a formar parte del docureality de Netflix aparecer en el aeropuerto de Madrid para emprender esta nueva etapa profesional. El destino todos lo conocíamos, Miami. Aunque se han publicado muchas fotografías del momento en el que llegaban a las instalaciones, solo Europa Press pudo hablar con cada uno de ellos.

Kiko Matamoros, muy feliz y esperanzado por este nuevo proyecto que está dando mucho que hablar en redes sociales, atendía a nuestros micrófonos y nos confesaba cómo se encontraba después de haber estado en boca de Makoke en el reality donde ha participado, 'Vaya vacaciones'.

Cansado de los comentarios de su exmujer sobre su boda con Marta López Álamo, Makoke nos confiesa que "ella nunca se ha distinguido por ser un árbitro de la elegancia. A mí me da igual, que no le gustó pues me alegro porque a mí me encantó y a todo el mundo", y que "me da igual" lo que diga porque "me trae sin cuidado. Me da igual lo de Makoke y lo de todo el mundo. Yo viví el día más feliz de mi vida y lo demás me trae sin cuidado".

En cuanto a cómo se encuentra Marta de estado ánimo, Matamoros nos comentaba que "ahí va, ya sabes" aunque asegura que no se va preocupado por ello. En cuanto a si a la vuelta vendrá el bebé, el colaborador de televisión bromeaba y nos contestaba: "Sí hombre, aquí".

De esta manera, Kiko sigue pasando de todas las declaraciones que su exmujer hace de él en los programas de televisión. En este caso, Makoke comentaba la boda de este porque hasta la villa donde se encontraba concursando llegaba un ejemplar de Lecturas para que fuese testigo del día más feliz de la vida de Matamoros.

