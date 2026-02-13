Luna, hija de Carlos Lozano, sale en defensa de su padre tras los ataques recibidos en 'GH Dúo'

Luna Lozano durante la gala de entrega de los Premios Woman Madame Figaro que se celebra en el Casino de Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los Premios Woman Madame Figaro, reconocen el talento, la excelencia y el compromiso de quienes - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

A las puertas de poner punto y final a su paso por 'Gran Hermano Dúo' como uno de los nominados de la semana, Carlos Lozano ha recibido una visita muy especial en la casa que le ha devuelto las ganas de seguir luchando por el concurso y llegar hasta el final a pesar de lo dura que está siendo para él la convivencia. Mientras que era su ex mujer y madre de su hija, Mónica Hoyos, la que le visitaba personalmente, su hija Luna realizaba una videollamada de lo más emotiva en la que aprovechaba para defender a su padre.

"Te estoy viendo, estoy estudiando, estoy sacando muy buenas notas, gracias a Dios. Estoy muy orgullosa de tí, yo soy la primera que estoy conectada, estoy súper ogullosa del padre que tengo, no podría pedir otro mejor. Eres la esencia de este programa, como espectadora disfruto mucho" reconocía la joven especialmente cómoda frente a la cámara y mostrando sin reparos lo orgullosa que está de su padre.

Tras esta primera conexión con su padre, la joven aprovechaba la llamada para intercambiar algunas palabras con Jorge Javier Vázquez al que le reconocía que prefiere que su padre no practique el 'edredoning', algo que se lo hizo saber antes del comienzo del concurso: "No te voy a mentir, la verdad es que sí. Si encuentra a alguien que sea muy especial... pero prefiero que no, la verdad".

Consciente de las duras palabras que ha recibido Carlos durante el concurso por parte de algunos de sus compañeros, Luna comentaba qué es lo que más le ha dolido de todo lo que ha escuchado. "Sobre todo cuando dicen que no tiene familia, que nadie le apoya y que es un baboso... esos comentarios sobran y además son mentira. Es un gran padre y tiene una relación con mi madre increíble. Si no fuera por ellos, no sería quien soy ahora, ni lo estable que soy" dejaba muy claro la hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos en su primera intervención en un programa de televisión.