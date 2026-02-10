La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl dispara la búsqueda de clases de español en EE.UU., según un estudio

Bad Bunny - Charles Baus / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las búsquedas sobre aprender español han aumentado más de un 178% en Estados Unidos durante los días posteriores a la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, según un estudio de Preply, plataforma online de aprendizaje de idiomas.

Más de 135 millones de personas vieron la actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl, un éxito mundial que destacó por su defensa y promoción de la cultura latinoamericana. Su influencia no se limitó a la música, sino que también provocó un gran interés en el idioma de su actuación: el español.

El estudio elaborado por Preply se ha realizado a través de la monitorización de buscadores de Estados Unidos. Además del 178% de crecimiento sobre la búsqueda de clases para aprender español, también destaca el repunte de un 89% en el mismo día de la Super Bowl.

Estos datos reflejan el interés por el idioma generado por la actuación de Bad Bunny, que en su mayoría fue realizada en español con los temas más representativos del cantante puertorriqueño.

"Vimos un aumento del 178% en las búsquedas de 'aprender español' después de la presentación, lo que demuestra que los espectadores estaban más que entretenidos, estaban inspirados para aprender y conectarse con el idioma detrás del momento", explica la directora de marca de Preply, Sofía Tavares.

Según los análisis de la compañía, antes de la Super Bowl las búsquedas diarias para "aprender español" era de unas 62.000 personas al mes. Pero esta vez, solo el día del evento se superaron las 43.000 búsquedas. Preply estima que hasta 737.000 estadounidenses adicionales podrían empezar a explorar recursos formales para aprender español.

A la vista de las tendencias de los últimos tiempos, desde la plataforma destacan que no se trata de un impulso pasajero. "Aprender español en Estados Unidos va camino de alcanzar su mayor nivel de interés global en cinco años. Y esta actuación ha ayudado a poner a millones de personas en contacto con la lengua española", subraya Tavares.