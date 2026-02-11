Reino Unido afirma que Rusia busca "dificultar" el movimiento de ucranianos con hijos en zonas ocupadas

Archivo - Fotografía de archivo de un pasaporte de Rusia - Europa Press/Contacto/Dmitry Rogulin - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han asegurado este miércoles que las autoridades de Rusia buscan "aumentar las dificultades" de movimiento de los ucranianos con hijos menores que viven en zonas ocupadas en el marco de la invasión desatada a finales de febrero de 2022.

"Rusia ha aprobado una nueva ley que requiere que los niños ucranianos en los territorios ucranianos ocupados cuenten con pasaporte ruso para viajar al extranjero, al margen de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y las regiones ocupadas por Rusia en Georgia", han sostenido.

"La ley, que entró en vigor el 20 de enero, se aplica a todos los niños menores de catorce años en Rusia y en los territorios ucranianos anexionados por Rusia", han manifestado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de sus redes sociales.

Asimismo, han puntualizado que esta ley "busca muy probablemente aumentar las dificultades a los ucranianos con hijos que buscan abandonar estas zonas de Ucrania bajo control ruso". "Además, se suma a la política de rusificación (...) en el territorio ucraniano ocupado, que busca extirpar la cultura, identidad y estatalidad ucraniana", han agregado.

En este sentido, han manifestado que el presidente ruso, Vladimir Putin, aprobó en marzo de 2025 un decreto obligando a los ucranianos que viven en Rusia o en las zonas ocupadas que "ajusten su estatus legal" antes de septiembre o "abandonen estos territorios".

"Esto estaba destinado a forzar a los ucranianos que viven en zonas bajo control ruso que acepten los pasaportes y la ciudadanía rusa. Los hombres ucranianos de entre 18 y 30 años que cuentan con pasaporte ruso pueden ser reclutados en el seno del Ejército ruso", han zanjado.