El Supremo rechaza que la defensa de Cerdán participe en la vista previa del juicio de las mascarillas

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para personarse en la audiencia preliminar, que se celebra este jueves, del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

A través de una providencia, recogida por Europa Press, el tribunal se opone a la participación de la defensa de Cerdán --imputado en otra rama de la causa-- en esa vista, a la que tienen que acudir el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, que son los tres acusados en el juicio, previsto para abril.

El Supremo también ha comunicado un nuevo cambio en el tribunal que juzgará, ya que la magistrada Susana Polo releva a Vicente Magro, que había sustituido a Ana Ferrer.

Así, salvo nuevos cambios, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.