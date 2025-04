Makoke abandona 'Supervivientes' por recomendación médica: "Pensé que me había quedado tetrapléjica"

MADRID, 3 Abr. (CHANCE) -

Makoke sufrió el pasado martes una aparatosa caída en la prueba de recompensa por el que tuvo que ser intervenida por el equipo médico del programa y evacuada de la playa. Tras esto, ayer por la tarde se emitieron unas imágenes en las que la concursante se quejaba con gritos de sus lumbares en el momento en el que le atendían los médicos.

"Desde el martes pasado está fuera de la playa y se ha sometido a varias pruebas", comunicaba Jorge Javier Vázquez en la gala de este jueves y, a continuación, comenzaba a hablar con Makoke, que se mostraba muy emocionada al escuchar los aplausos del público. "Yo puedo seguir Jorge, no sé cuáles son los resultados de las pruebas, pero yo puedo seguir, Jorge, no quiero irme", le decía la concursante al presentador, mientras que este le anunciaba que eso "tendrá que decidirlo el equipo médico".

Además, la concursante le desvelaba a Jorge que se asustó muchísimo porque "me llevaron en helicóptero a hacerme las pruebas, pensé que me había quedado tetrapléjica" y aseguraba que "no quiero irme ahora que estoy en el mejor momento del concurso". Tras el reencuentro con sus compañeros en el que Makoke escuchaba cómo le han criticado algunos de ellos tras su caída, la concursante conocía la decisión del equipo médico. Feliz y agradecida, Makoke tenía la aprobación para volver a la playa para continuar con el concurso junto al resto de sus compañeros.

Sin poder contener las lágrimas, Makoke escuchaba un mensaje de ánimo por parte de su pareja desde el plató: "Lo estás haciendo increíble, estamos todos bien, apoyándote, eres la caña, estás demostrando a toda España cómo eres de buena y luchadora, eres una señora, sigue así". Ante esto, Makoke respondía: "Eres el amor más bonito de mi vida".