"Está mal. Quiere a Anabel y ha luchado hasta el final". Alexia Rivas revela cómo está Omar Sánchez tras su ruptura

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

Se ha convertido en la noticia del momento. Anabel Pantoja y Omar Sánchez se han separado cuatro meses después de su boda. A pesar de que los protagonistas no se han pronunciado por el momento - aunque se prevé que la sobrina de Isabel Pantoja lo haga esta tarde en 'Sálvame' - poco a poco conocemos más detalles de la inesperada ruptura.

Al parecer, y según Kiko Matamoros, la decisión de separarse la habría tomado Anabel y existirían terceras personas por su parte. Un hombre por el que "habría perdido la cabeza", con el que pernoctaría cada vez que viaja a Madrid y con el que existirían imágenes en actitud cariñosa. Rápidamente se apuntó al entrenador personal de la sevillna que dolida, negaba rotundamente la mayor a través de sus redes sociales.

Sin embargo, otros asegurarían que también habría una tercera persona por parte de Omar, y esta no sería otra que la colaboradora Alexia Rivas - con quien coincidió en la última edición de 'Supervivientes' y con quien recientemente se reencontró en Gran Canaria presumiendo de su complicidad a través de sus respectivas redes sociales.

Unos rumores que la propia Alexia ha desmentido en 'Ya es mediodía', dejando claro que son solo amigos y desvelando cómo está el surfero en estos duros momentos. Indignada porque no entiende que no se comprenda hoy en día la amistad entre un hombre y una mujer, la periodista ha explicado que aprovechando un viaje con amigas a Canarias para celebrar su cumpleaños estuvo con Omar y lo compartieron públicamente "porque no hay nada que ocultar". Algo que seguirán haciendo porque, pese a los rumores, no piensar romper la buena relación que mantienen desde 'Supervivientes'.

Además, y para sorpresa de todos, Alexia ha revelado que conocía la ruptura entre el surfero y Anabel "desde hace bastantes meses". Una noticia bomba que no ha contado en todo este tiempo porque su amistad con Omar, al que ha intentado "apoyar y ayudar". "Son momentos duros para él" ha explicado.

Y es que tal y como ha revelado la reportera, el canario está "mal" y, sin querer entrar en detalles porque no es algo que le corresponda a ella, sí ha contado que "Omar ha luchado hasta el final" por su matrimonio. "Es un hombre que ha estado y está enamorado. Él quiere a Anabel y lo está pasando mal", ha añadido, confirmando así que la decisión de romper la relación ha sido de la sobrina de Isabel Pantoja.