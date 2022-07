María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef: “Tienes que normalizar equivocarte, porque nada es perfecto”

MADRID, 19 Jul. (CHANCE) -

MasterChef llega a su fin y María Lo se proclama ganadora del concurso en su décima edición. A pesar del buen nivel que han demostrado todos sus compañeros, María Lo ha destacado ante el público y el jurado proclamándose la favorita sin lugar a duda.

La gaditana de 32 años ha admitido que todavía no es consciente de lo sucedido, ya que no se esperaba que dijeran su nombre: “En esos momentos tu cuerpo entra en tal shock que no te crees que estás ahí”.

A pesar de haber estudiado Hostelería, María sabía que triunfar en la cocina iba a ser difícil y decidió apostarlo todo y enfrentarse a un nuevo reto: “Siempre me ha encantado la cocina y siempre me he querido dedicar a ella y dije: me voy a presentar a Masterchef, ¿por qué no?”

También ha reconocido que no era la primera vez que intentaba entrar en el programa y que esta “era la segunda vez” que se presentaba. Su padre, que también es un gran aficionado de la cocina, dice que cuando se enteró no daba crédito: “Mi padre estaba flipando”.

Respecto a cómo ha vivido la experiencia desde dentro, María reconoce que todo “es exactamente igual que como se ve en televisión” y que “hay bastante nivel de exigencia”.

Este concurso ha marcado sin duda un antes y un después en la vida de la gaditana, pero no solo a nivel profesional, si no a nivel personal: “Tienes que normalizar equivocarte, porque nada es perfecto”.

“Llevo cuatro años trabajando en terapia porque soy una tía muy exigente y muy perfeccionista. MasterChef ha sido el punto de inflexión de poner en práctica todo ese trabajo personal que he hecho y de exponerme a situaciones en las que nunca a lo mejor me iba a imponer”, reconoce la ganadora.

María Lo ha querido demostrar que esta experiencia ha sido para ella un gran reto mental: “Me ha servido a nivel personal para aceptarme, quererme y respetar el error. De todos los errores se aprende y no hay nada que sea un fracaso, todo es una oportunidad”.

Ella lo tiene claro: “El futuro de María Lo es tener un restaurante ‘chiquitillo’, algo que sea íntimo y agradable”. ¡Esperamos que todos sus deseos se cumplan! ¡No te pierdas la entrevista completa y dale al play!