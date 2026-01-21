Sorpresa ante los dos salvados de la primera nominación en 'GH DÚO': "El jueves van a hacer sangre"

Carmen Borrego y Carlos Lozano han sido salvados por la audiencia este martes - TELECINCO.ES

MADRID, 21 Ene. (CHANCE) -

Tras las nominaciones del jueves pasado en 'GH DÚO', y con Carlos Lozano, Cristina Piaget, Carmen Borrego, Belén Rodríguez y John Guts como candidatos a convertirse en el primer expulsado de la edición, en la gala de este martes hemos conocido quiénes son los dos concursantes más apoyados por la audiencia que salen de la lista y se libran de enfrentarse a la expulsión el próximo jueves.

Poco después de arrancar el programa, y de que los habitantes de la casa de Tres Cantos se hayan despedido de Antonio Canales tras su abandono por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad, Jorge Javier Vázquez ha pedido a los nominados que se dirigiesen a la sala de expulsión para descubrir cuál dejaba de estar en la cuerda floja y respiraba tranquilo una semana más.

Y aunque Carmen y Belén se han mojado y han confesado que les gustaría que saliese de la casa John para poder disfrutar de la convivencia sin tenerle en su equipo, el público es soberano y el presentador revelaba que "la audiencia ha decidido que debe continuar en la casa... ¡Carlos Lozano!".

Una salvación que el presentador ha celebrado eufórico y lanzando un mensaje a sus rivales en el reality: "Van a empezar a tener miedito los ratoncitos... Estoy muy contento, gracias a la gente que me ha votado. Quiero dedicar mi salvación a todos en general, la sangre la van a hacer el jueves, todo el rato, pero aquí estoy una semana más y si puedo más y más" ha asegurado, antes de reencontrarse con sus compañeros, que no han dudado en felicitarlo y darle dos besos tras ser el primer salvado de la noche.

Ya con Belén, Carmen, John y Cristina de nuevo en el salón con el resto de concursantes, Jorge Javier ha desvelado el nombre del segundo salvado, Carmen Borrego. Un apoyo de la audiencia que la hermana de Terelu Campos ha celebrado feliz y muy emocionada saltando y abrazándose a sus compañeros a pesar de que hace tan solo unas horas aseguraba que no aguantaba más y que quería abandonar el reality.

Con la hija de María Teresa Campos y Carlos Lozano fuera de peligro, la expulsión del jueves está entre Belén Ro, Cristina Piaget y John Guts. ¿Quién será el elegido por el público para convertirse en el primer expulsado de 'GH DÚO 4'?