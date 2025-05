'Supervivientes', al rojo vivo. Dolorosa expulsión y vuelco en la nominación por estrategia del líder

MADRID, 16 May. (CHANCE) -

Trepidante gala de 'Supervivientes' marcada por el regreso de Terelu Campos a los Cayos Cochinos para llevar a cabo una importante misión: comunicar a los concursantes que desaparecen 'Playa Furia' y 'Playa Calma' para dar paso a 'Playa Magna' y con ella la unificación que marca el arranque de la recta final del reality, cada vez más cerca.

Pero ha habido mucho más. Por un lado, una expulsión dolorosa que ha separado a dos grandes amigos. Tras la salvación de Álvaro Muñoz Escassi el martes, este jueves Carmen Alcayde, Joshua y Nieves se enfrentaban a la decisión definitiva de la audiencia.

Para sorpresa incluso de su protagonista, la primera salvada de la noche era la colaboradora de televisión. "¡Os amo, España! ¡No me lo puedo creer! ¡Es la primera vez que me salvo antes de la palapa!" exclamaba eufórica Carmen, celebrando su salvación entre gritos y abrazos con Montoya y Anita, sin ocultar su alegría al continuar una semana más en el concurso.

La expulsión quedaba entre Joshua y Nieves, que muy unidos en las últimas semanas han afrontado el veredicto del público cogidos de la mano, visiblemente emocionados y sin poder contener las lágrimas, abrazándose completamente rotos al escuchar de boca de Jorge Javier Vázquez que la aventura había llegado a su fin para la influencer fit. "Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. Podría haber estado muchas semanas más, tengo energía de sobra. Vuelvo a España con mucha energía. Me da pena irme, pero es lo que hay", expresaba Nieves con resignación antes de abandonar por última vez la palapa.

Llegaba el momento de nominar, y tras el juego de líder, en el que Damián Quintero se ha impuesto a Escassi en un duelo trepidante, los concursantes iban dando sus nombres y sus motivos en las primeras nominaciones tras la unificación.

Anita, Montoya y Carmen -dejando entrever que se han puesto de acuerdo por estrategia- daban su voto a Pelayo Díaz, con el que han protagonizado varios enfrentamientos en las últimas semanas; Makoke se decantaba por Álex Adrover, igual que Pelayo y Joshua; mientras que Álex, Borja y Escassi nominaban a Joshua, dejando tres nominados claros por parte del grupo.

Damián, como líder, tenía el poder de meter a uno más directamente en la lista. Y destapando su estrategia, ha sacado a la palestra al único que hasta ahora no se había enfrentado al veredicto de la audiencia, Borja González.

"El juego se pone interesante ya. Hay que pensar cada uno en su estrategia. Voy a pensar en rivales fuertes. Borja no ha salido nunca nominado. No tengo nada contra él. Le considero un rival fuerte. Soy sincero, quiero llegar hasta la final y él puede fastidiarme el camino" ha explicado rotundo el karateka.

Una nominación que Borja se ha tomado con deportividad, asegurando que "no me afecta nada porque quería mostrarme ya al público y ver si me apoya, porque pasan las semanas...".

Por tanto, la expulsión de la semana que viene estará entre Pelayo, Álex, Joshua y Borja, dejando descansar a las tres únicas chicas que quedan en la edición -Makoke, Anita y Carmen- por una vez.