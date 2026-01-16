Tamara Falcó, muy afectada, se pronuncia sobre las acusaciones contra Julio Iglesias: "No tiene buena pinta"

Tamara Falcó ha reaparecido en El Hormiguero tras las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias - EL HORMIGUERO

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

Continuando con sus compromisos laborales a pesar de los complicados momentos que están viviendo sus hermanos Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias tras la denuncia de dos exempleadas domésticas contra Julio Iglesias por un presunto delito de agresión sexual, Tamara Falcó ha reaparecido este jueves en 'El Hormiguero'.

Y aunque muchos apostaban porque no se pronunciaría sobre el escándalo siguiendo la consigna que el cantante habría dado a su entorno más cercano pidiéndoles silencio incluso aunque quisiesen defenderlo, la hija de Isabel Preysler ha dado la cara y ha respondido, al igual que sus compañeros de tertulia -Juan del Val, Nuria Roca, y Cristina Pardo- a las preguntas de Pablo Motos sobre el absoluto protagonista de la actualidad.

Ha sido la última en tomar la palabra, y después de que la presentadora de 'La Roca' apuntase que las gravísimas acusaciones de las dos extrabajadoras contra el cantante "se demuestran, estamos ante algo muy grave porque no estamos diciendo que un señor sea un golfo o un mujeriego... hablamos de un delito. La presunción de inocencia, por supuesto, pero no tiene buena pinta".

"Estoy de acuerdo en que no tiene pinta" ha reconocido Tamara visiblemente afectada, destacando que "ya sea verdad o no, ya hay un daño reputacional enorme". "Sé que hay una investigación abierta, pero para mí es 'tío Julio' y, sobre todo, es el padre de mis hermanos", ha expresado sin ocultar el cariño que siente por el artista.

"Esperamos que la justicia llegue al fondo de todo esto y que tío Julio salga ileso de todo esto", ha concluido, dejando claro que confía totalmente en la inocencia del que fuera el primer marido de su madre, Isabel Preysler.