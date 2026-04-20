La CHE recuerda, ante los avisos de tormentas, la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos

PAMPLONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ante los avisos amarillos de la AEMET por riesgo de tormentas y lluvias intensas (15 l/m2), la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha recordado la posibilidad de crecidas súbitas importantes este lunes en cauces menores y barrancos de Álava, Navarra, La Rioja, Lleida, norte de Huesca y norte de Teruel.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en la página web de la CHE. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.