EEUU logra en primicia una reacción de fusión nuclear autosuficiente

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) del Departamento de Energía (DOE) de EE.UU han logrado en primicia una ignición por fusión, que cambiará el futuro de la energía limpia.

Por primera vez, los investigadores en este campo producen más energía a partir de la fusión de la que se utilizó para impulsarla.

El logro, presentado oficialmente este martes, se produjo el 5 de diciembre. En el National Ignition Facility (NIF) del LLNL se realizó la primera demostración de la 'ignición por fusión' en un dispositivo de laboratorio. El NIF es la instalación de energía de fusión inercial más grande y potente en su clase.

BREAKING NEWS: This is an announcement that has been decades in the making.

On December 5, 2022 a team from DOE's @Livermore_Lab made history by achieving fusion ignition.

This breakthrough will change the future of clean power and America’s national defense forever. pic.twitter.com/hFHWbmCNQJ