Fundación Dinópolis presenta este miércoles el rastro más largo de un saurópodo del Jurásico de España

El rastro más largo de un saurópodo del Jurásico de España. - FUNDACIÓN DINÓPOLIS

TERUEL 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis continúa desarrollando actividades de investigación y de divulgación científica con el objetivo de acercar a la sociedad el excepcional patrimonio paleontológico de la provincia de Teruel y de difundir los avances de las investigaciones que lleva a cabo.

En este contexto, este miércoles en el marco de III Edición de la Semana de la Ciencia de Formiche Alto que organiza la Asociación Cultural Cabezo Alto, se realizará una jornada educativa en la que se presentarán los resultados de la excavación paleontológica que actualmente desarrolla la Fundación en el yacimiento de huellas de dinosaurios 'Masía de la Cañada'.

Asimismo, se mostrarán los principales descubrimientos geológicos y paleontológicos realizados en este municipio y en su entorno. Este yacimiento está situado en estratos del Jurásico Superior, con unos 150-145 millones de antigüedad.

Fue descubierto en 2014 y objeto de un primer estudio científico en el que se documentaron algunas huellas de dinosaurios saurópodos --caracterizados por ser herbívoros y por tener la cola y el cuello largos y una cabeza relativamente pequeña en relación con la longitud total de su cuerpo-- y de ornitópodos --herbívoros con pico córneo, cuello corto, sin "armadura", bípedos y/o cuadrúpedos--.

Actualmente, tras las excavaciones que está realizando la Fundación Dinópolis, se ha incrementado considerablemente la superficie excavada del yacimiento, hasta superar los 400 metros cuadrados y donde se han contabilizado unas 300 icnitas.

Entre ellas destacan las pertenecientes a un rastro --varias huellas consecutivas de un mismo individuo-- de saurópodo, que, en esta fase de la excavación, alcanza unos 50 metros de longitud y está constituido por unas 90 huellas consecutivas de pies y manos. Estos datos determinan que es el rastro de saurópodo del Jurásico más largo de España.

También hay varios rastros de huellas tridáctilas de ornitópodos (algunos con unos 30 metros de longitud) y que permiten inferir un comportamiento gregario de los dinosaurios productores. Estos resultados incrementan de forma significativa el conocimiento científico sobre este yacimiento y ponen de manifiesto su excepcional potencial paleontológico.

Esta actividad forma parte de las diversas actuaciones paleontológicas desarrolladas por la Fundación Dinópolis en el marco del proyecto: 'Los yacimientos paleontológicos de la provincia de Teruel como factor de desarrollo territorial', subvencionado por el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, a través del Departamento de Vicepresidencia del Gobierno y Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte. Igualmente, forma parte de las acciones del Grupo de Investigación FOCONTUR, del Gobierno de Aragón.