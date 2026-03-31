El Gobierno destina 800 millones a programas de ciencia y espacio, con 325 millones para la Constelación atlántica

Archivo - En esta imagen de campo profundo del Telescopio Espacial James Webb, aparecen galaxias distantes dispersas por el cielo nocturno. Las galaxias más distantes aparecen como pequeños puntos rojizos, o los misteriosos Pequeños Puntos Rojos. - NASA, ESA, CSA, STSCI - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes invertir un total de 800 millones de euros para reforzar el liderazgo científico internacional de España. En concreto, de esta cantidad, 625 millones estarán destinados a la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), de los que 325 se destinarán a la Constelación Atlántica de satélites-ESCA+ para la prevención de catástrofes naturales a través de esta agencia.

"El Gobierno refuerza así su compromiso firme con la ciencia, con la innovación como pilares fundamentales para el progreso apostando por el futuro; por el talento, por el conocimiento y por el desarrollo tecnológico como motores de futuro", ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De este modo, el Gobierno ha autorizado al MICIU, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), una contribución de 625 millones de euros para la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es el desarrollo en España de proyectos estratégicos que permitirán reforzar la autonomía estratégica del país.

De estos 625 millones de euros, 325 millones se destinarán al programa ESCA+, una nueva constelación de tres satélites para la observación de la Tierra que incorporarán capacidades en óptica de muy alta resolución, visión infrarroja e inteligencia de señal. Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esto "tendrá importantes aplicaciones para una respuesta más eficaz ante crisis climáticas y emergencias naturales, así como en el ámbito de la seguridad y la defensa".

Los otros 300 millones se destinarán a tres proyectos estratégicos de la ESA: el Sistema de navegación por satélite LEO-PNT, el Programa IRIS2 y el Programa Europeo de Lanzadores de Cohetes. De acuerdo con el Ministerio, el primero permitirá lograr sistemas de navegación por satélite más seguros, tanto para la industria como para la ciudadanía, por ejemplo, con protección frente a interferencias o bloqueos y con mayor cobertura.

Por otro lado, el segundo garantizará la soberanía europea en conectividad espacial, integrando redes 5G y 6G; y el tercero se destinará al desarrollo de la nueva generación de cohetes europeos privados y el desarrollo de lanzadores más eficientes.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 40 millones de euros a la convocatoria ATRAE 2026 para atraer talento internacional consolidado de reconocido prestigio internacional, que se encuentran dentro del 10% de investigadores más citados en su área a nivel global. Se trata de la cuarta convocatoria del programa, que el MICIU gestiona a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Desde 2023, gracias a este programa, según el Ministerio, cerca de un centenar de investigadores que estaban trabajando en los mejores centros internacionales han regresado a España a seguir desarrollando proyectos de vanguardia en diversas áreas científicas estratégicas. Cada uno de ellos ha recibido ayudas superiores al millón de euros por su proyecto y capacidad para crear equipos propios.

En la última convocatoria, la de 2025, la mayoría de los seleccionados son de nacionalidad extranjera (31 de 37) y, más de la mitad de los beneficiarios de la convocatoria (el 57%) procede de centros de investigación de Estados Unidos.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado invertir otros 80 millones de euros para la convocatoria de los Centros de Excelencia Severo Ochoa y las Unidades de Excelencia María de Maeztu 2026, que también se lanza a través de la AEI. El objetivo de esta convocatoria es reforzar los mejores centros y unidades de investigación, referentes internacionales y clave para la capacidad transformadora de España.

Esta convocatoria suma dos millones más que la anterior y supone un incremento del 88% respecto a la convocatoria de 2018, en la que se asignaron 42,6 millones de euros. La tercera convocatoria de la AEI cuyo lanzamiento ha sido aprobado este martes son las ayudas a proyectos seleccionados en convocatorias internacionales, dotadas con cerca de 20 millones de euros (19,78 millones).

Por último, el Gobierno ha aprobado la convocatoria NEOTEC 2026, dotada con 20,4 millones de euros, gestionada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), para impulsar la creación de startups basadas en el conocimiento, con impacto en ámbitos como la salud, la transición energética o la inteligencia artificial. El presupuesto de la convocatoria podrá ampliarse en 30 millones adicionales para proyectos de carácter dual vinculados a la Seguridad y la Defensa, añade el MICIU.