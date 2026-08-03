Más de 200 ciudadanos grabarán el comportamiento de los animales durante el Trío de Eclipses en España

Archivo - 30 April 2022, Chile, Santiago: A bird sits on a fence after a partial solar eclipse. Photo: Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/dpa - Matias Basualdo/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 ciudadanos convertirán España en un gran escenario natural para observar y filmar cómo reaccionan los animales durante los eclipses de 2026, 2027 y 2028.

El productor y director de documentales de naturaleza Ángel García-Rojo ha puesto en marcha Proyecto TriEclipse, una iniciativa de ciencia ciudadana que pretende documentar cómo reaccionarán los animales durante los tres eclipses que atravesarán España entre agosto de 2026 y enero de 2028.

De este modo, cientos de participantes distribuidos por todo el país filmarán animales salvajes, especies marinas, fauna de granja y animales alojados en centros zoológicos, utilizando desde teléfonos móviles hasta cámaras profesionales de cine terrestres y submarinas.

El proyecto también contará con cámaras trampa, equipos de visión térmica, sensores infrarrojos y otros sistemas de grabación especializados.

El objetivo es la concienciación de la población que gracias a estas filmaciones podrán comprobar las respuestas de numerosas especies de animales ante un fenómeno natural extremadamente poco frecuente.

Las grabaciones se realizarán tanto dentro de la franja de totalidad del eclipse como en zonas periféricas donde la ocultación del Sol supere el 98%.

El proyecto TriEclipse combina investigación, divulgación y participación ciudadana. Profesionales de la imagen, naturalistas, fotógrafos, investigadores y ciudadanos colaborarán en un mismo estudio, compartiendo observaciones y conocimientos para generar un conjunto de datos de gran valor científico y divulgativo.

"Por primera vez en la historia, tres eclipses solares consecutivos atravesarán un mismo país en menos de un año y medio. Ese país es España, el territorio con mayor biodiversidad de Europa. Esto es una oportunidad única para observar cómo responden los animales ante uno de los fenómenos naturales más extraordinarios que existen y, al mismo tiempo, tomar conciencia de la riqueza natural del país en el que vivimos", señala el director del proyecto.

Esta iniciativa comenzará con el eclipse total del próximo 12 de agosto. El proyecto, cuya información se puede consultar en 'www.proyectotrieclipse.es', también se presenta y se seguirá a través del canal de YouTube de UDENA (Unidad de Naturaleza), donde se publicarán los vídeos del desarrollo de las filmaciones y los resultados obtenidos.